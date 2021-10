River Plate vs Boca Juniors: Hora y Cómo ver el Livestream

River Plate y Boca Juniors volverán a enfrentarse en lo que es la rivalidad más importante del mundo. El encuentro se llevará a cabo el domingo, en el Estadio Monumental en el barrio de Núñez, ciudad de Buenos Aires.

En Estados Unidos el partido (4 p.m. este) será televisado por TyC Sports, y también por Paramount+, puede verlo por Amazon Prime o Paramount.

You can watch a live stream of TyC Sports and 100-plus other live TV channels on FuboTV. You’ll need the main channel package and the “International Sports Plus” add-on, both of which can be included with your free seven-day trial:

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver River Plate vs Boca Juniors en vivo por el app de FuboTV, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android.

Suscritores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba de 30 días) y puedes ver el fútbol argentino através del Prime Paramount+ channel. Puedes probar Amazon Prime y el Paramount+ Channel a ningún costo usando esta prueba:

Prime Paramount+ Free Trial

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver River Plate vs Boca Juniors en vivo por el app de DirecTV, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android.

You can also watch on your computer via the Amazon website.

This is ultimately the same as the Amazon Prime option above, only you’ll watch on Paramount’s digital platforms instead of Amazon’s. You can watch every Argentine Primera Division match via Paramount+, which comes with a free trial:

Paramount+ Free Trial

Once signed up for Paramount+, you can watch River Plate vs Boca Juniors live on the Paramount+ app, which is available on your Roku, Roku TV, Amazon Fire TV or Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, any device with Android TV (such as a Sony TV or Nvidia Shield), iPhone, Android phone, iPad or Android tablet.

You can also watch on your computer via the Paramount+ website.

La previa de River Plate vs Boca Juniors

Este será un fin de semana especial para el fútbol argentino, ya que por primera vez en 18 meses se permitirá el ingreso al público a los estadios del país. También ayuda que ambos equipos llegan a este encuentro con buenas rachas ya que River está invicto en los últimos ocho partidos y están dos puntos de la cima.

River está buscando vencer a su archirrival por primera vez desde las semifinales de la Copa Libertadores de 2019. Esa misma llave también marcó la última victoria para Boca, ya que los últimos cuatro partidos terminaron en empate.

La diferencia es que en dos de esos partidos hubo tanda de penales y Boca salió victorioso en ambos cotejos.

Las mayores dudas para el River de Marcelo Gallardo yacen en el ataque de River. La defensa ya está definida. El jugador de Paraguay, David Martínez, está casi descartado ya que no ha podido recuperarse de su lesión en el cuádriceps.

Esto le permitirá a su compañero de la selección paraguaya, Robert Rojas, tomar su puesto de titular. En cuanto a las buenas noticias, el delantero Matías Suárez parece haberse recuperado y todo indica a que será titular.

La gran duda en este momento es si Gallardo hará jugar a Braian Romero, a quién codició antes de contratarlo previo al comienzo de la temporada, o al volante Benjamín Rollheiser, quien ha visto mucha acción en las últimas semanas.

Boca también está de racha. En una diferencia de pocas semanas, los Xeneixes pasaron de ser uno de los tres últimos equipos de la tabla a estar en los primeros seis puestos.

Es posible que el jugador de la selección de Colombia, Jorman Campuzano, juegue de volante central, ya que cuenta con la confianza del entrenador, Sebastián Battaglia.

Hay dudas acerca de si Battaglia incluirá a Rodrigo Montes en el equipo titular o si incluirá a Cristián Montes, o incluso a Alan Varela. La inclusión de ambos jugadores significaría una formación 4-4-2, pero con ciertas modificaciones ya que podría significar que Edwin Carmona esté disponible o no.

Esto hace que la decisión sea más complicada ya que Agustín Almendra abandonó el entrenamiento del jueves con molestias musculares y parece estar en duda para el domingo.

Alineación probable River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Nico De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero, Matías Suárez

Alineación probable Boca Juniors: Diego Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Edwin Cardona; Cristián Pavón, Nicolás Orsini

Frente a frente: Partidos anteriores: 255 Victorias de River Plate: 83 (312 goles) Victorias de Boca Juniors: 89 (355 goles) Empates: 83

