Así reaccionaron Riqui Puig y Ter Stegen ante la remontada del Barça

Riqui Puig y el portero Marc-Andre ter Stegen tenían un gran mensaje para la afición del FC Barcelona tras la épica remontada del equipo ante el Granada por la Copa del Rey el pasado miércoles.

El Barça iba 2-0 perdiendo el partido, cuando quedaban dos minutos del tiempo reglamentario, pero logró forzar la prórroga con dos goles al último minuto. Luego, los visitantes anotaron tres más para continuar y ganar un juego de muchas sensaciones, tras lograr un 5-3 y pasar a las semifinales.

Riqui Puig recurrió a las redes sociales después del partido para agradecer a los seguidores y claramente espera que su equipo pueda seguir adelante y levantar el trofeo este año. Él tuiteó: “¡Somos un gran equipo dentro y fuera del campo! ¡Vamos por más! ¡Gracias a todos por los mensajes, Força Barça!”

Mientras tanto, Ter Stegen elogió el espíritu de equipo después de que el equipo lograra una victoria poco probable con algo de estilo y valentía.

Strong team spirit last night. 😬😬💪🏻

Shows once more that you always have to fight and believe until the very end. Som-hi Barça 🔵🔴 pic.twitter.com/WNTvxWZt01

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) February 4, 2021