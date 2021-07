Revelan inquietante información acerca de la lesión de Tom Brady

Tom Brady jugó con más dolor durante la campaña de Super Bowl de los Tampa Bay Buccaneers de lo que se había pensado. Ahora queda claro que Brady estaba lidiando con una lesión ligamentaria, pero los reportes difieren en cuanto a la gravedad de la lesión. Ian Rapoport de NFL Network reportó que Brady jugó con el ligamento totalmente roto en el 2020.

“La lesión del mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady, fue más seria que un desgarro parcial”, tuiteó Rapoport. “Fue una lesión ligamentaria total, según algunas fuentes, por la cual requirió una operación luego de ganar el Super Bowl”.

Rapoport estaba haciendo referencia al reporte de Rick Stroud, de Tampa Bay Times, que decía que Brady tenía un desgarro parcial en los ligamentos. Según Stroud, Brady se lesionó durante su última temporada con los Patriots.

“Brady lo hizo mientras jugaba con un ligamento desgarrado en su rodilla izquierda que sufrió durante su últoma temporada con los Patriots”, detalló Stroud. “La lesión empeoró gradualmente durante su primera temporada con los Bucs, y finalmente se operó a fines de febrero luego de ganar su séptimo Super Bowl. Brady se ha negado a dar detalles, y solo dijo que fue ‘muy serio’”.

Brady sufrió lesión de rodilla mientras jugada para los Patriots: INFORME

Esto coincide con la revelación de Brady de que tenía una lesión con la que estaba lidiando desde abril ultimo. Brady jugó lesionado durante todo el 2020 sabiendo que eventualmente iba tener que ser operado.

“Fue una lesión con la que he estado lidiando desde abril o mayo ultimo”, le dijo Brady a reporteros en una conferencia de prensa el 9 de junio. “Sabía que iba a tener que hacer algo al respecto al terminar la temporada y me alegro de haberlo hecho. Tenía que hacerse, y el resultado fue fantástico. Estoy muy feliz por eso. Siento que podré hacer más cosas que el año pasado.”

Los Bucs no reportaron la lesión de Brady, y se especula que la NFL los sancione

Lo interesante es que los Bucs nunca registraron la lesión de Brady en ninguno de sus reportes semanales de lesiones. Mike Florio, de Pro Football Talk, cree que al no ser divulgada la lesión, los Bucs podrían ser sancionados por la liga.

“En el 2009, la NFL multó varias veces a los Jets por no divulgar parcial en el tendon de Brett Favre en el 2008”, notó Florio. “Sucedió porque, como lo explicó una fuente de la liga en su momento, cuando Farve se unió a los Vikings, hacía comentarios constates acerca de la lesión no registrada y la liga tuvo que intervenir. Si el reporte de la lesión debe ser tenido en cuenta, en esta misma época en la que las apuestas se siguen legalizando, la NFL tendrá que hacer algo al respecto, dadas las constantes admisiones de Brady que apuntan a que no se divulgó correctamente una lesión que era obvio que tenía.”

La Buena noticia es que todo indica que Brady estará listo para comenzar los entrenamientos. Brady ha estado publicando videos de él mismo corriendo y lanzando sin una rodillera. El mariscal de campo ha dicho muchas veces que tiene más expectativas para esta temporada ahora que está completamente sano y comenzado su segundo año en Tampa Bay.

