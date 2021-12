Se revela tensión por actitud ‘alejada’ de Russell Wilson: ¿Se quiere ir?

Hay una diferencia entre los mensajes que están enviando los Seattle Seahawks y Russell Wilson acerca del futuro comparado con los múltiples reportes que apuntan hacia otra posible offseason conflictiva. Michael-Shawn Dugar, de The Athletic, reportó que hay gente dentro de la organización de los Seahawks que creen que Wilson ‘ya no se siente parte del equipo’.

Dugar no especificó si esta gente incluye jugadores, entrenadores o directivos, pero de todas maneras no es una buena señal. Antes del comienzo de esta temporada, Wilson recibió un apoyo casi total a su estilo de liderazgo.

“No siento que las cosas sean así (que ya no se sienta parte del equipo) por parte de Russ, realmente no lo creo”, Dugar detalló en la edición del Podcast de Seahawks Man 2 Man del 27 de diciembre. “Sin embargo, he escuchado que hay gente en la organización que sí sienten eso, que ya Russ no se siente parte del equipo. ¿Tendrán más información que yo acerca de la situación porque ellos trabajan para el equipo y yo no? Puede ser, no lo sé. No puedo saber que está pasando por sus cabezas. Solo puedo asumirlo, y creo que es notable que haya gente más al tanto de la situación que yo que piensan de esa manera.

“Como dije, no es que lo… Solo que no lo siento así. Pero de la gente que está más al tanto de la situación, parece que algunos si piensan de esa manera. Y creo que es más real de lo que Chris o yo pensamos acerca de todo esto”.

Sería una sorpresa si no se dieran cambios durante la offseason que incluyan al cuerpo técnico, directivos o jugadores clave. Jason La Canfora, de CBS Sports, cree que los rumores de traspaso de Wilson volverán a surgir luego de la temporada.

“La posibilidad de un mega traspaso sigue siendo muy posible, dados los problemas entre ambas partes. Algunas fuentes también han dicho que la organización también podría sufrir cambios significativos debido a la encrucijada en la cual se encuentra el equipo”, La Canfora detalló el 26 de diciembre. “Fuentes han dicho que los dueños no están felices con los resultados de las últimas temporadas. Mientras que el entrenador Pete Carroll, de 70 años, que tiene la palabra final en todo lo que se refiere a lo deportivo, ha dejado en claro que no le atrae la idea de una reconstrucción del equipo sin Wilson, el equipo tiene otros jugadores de alto valor para generar traspasos que podrían generar una reconstrucción que algunos miembros de la organización creen necesaria”.

Dugar enfatizó que no todos creen que que Wilson ‘no se sienta parte del equipo’. Todavía preocupa y parece ser un tema pendiente por la manera en la que Wilson vociferó su frustración en público durante la offseason. Y dada la temporada que está teniendo el equipo, se especula que Wilson no se quedará callado hasta que termine la temporada.

“Hay gente dentro de la organización que piensan, ‘creo que el número tres no está dedicado del todo al equipo’”, agregó Dugar. “Ahora, si tienen razón o no, no lo sé, pero jamás había escuchado eso. Jamás había escuchado eso, y creo que tiene que ver con su desempeño. Pero creo que es una mezcla de su desempeño y que casi se va del equipo durante la offseason pasada. No se sabía que iba a pasar con él.

“Creo que todo eso ayuda a que la gente piense eso. No creo que no se sienta parte del equipo, pero el hecho de que algunos piensan así es preocupante. Ese es otro motivo, otro punto de inflexión. Es otro motivo para pensar que esta unión entre Russ, John y Pete no puede durar. Uno de estos se tiene que ir, incluso hasta dos de ellos”.

