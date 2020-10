Se reunen los hermanos Higuaín en Miami después de quince años

La llegada de Gonzalo Higuaín a la MLS le daba otro color a la temporada de Inter Miami qua había dejado muchísimo que desear. Ya ha mostrado su lado positivo y negativo en su corto tiempo en Miami, pero le ofrece otro perspectiva a un club que de manera desesperada necesitaba un nombre de alto perfil.

Una de las cosas que esperaba era que cualquier partido entre DC United e Inter Miami fuera algo que los medios estadounidenses pudieran vender como una lucha entre hermanos. Pero a finales de semana, los deseos del ex Real Madrid y Juventus se convirtieron en realidad.

Para Federico Higuaín, su tiempo en DC United ya había llegado a su fin. El jugador ya no quería estar más en la capital estadounidense y su deseo terminó convirtiéndose en uno de los grandes sueños que pudo conseguir en la última etapa de su carrera.

El argentino llegó al Sur de La Florida a cambio de US$50,000 en Fondos de Adjudicación General. El jugador de 35 años llega a un equipo que está urgentemente necesitado de un 10 que pueda marcar los tiempos.

The brothers unite. 🤝

D.C. United officially announces the trade of Federico Higuain to Inter Miami. Inter Miami sent $50,000 in GAM in exchange.#InterMiamiCF pic.twitter.com/zywIbIW6L0

