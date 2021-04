Reunión con mariscal genera nuevo rumor para el draft de los Cowboys

Si es para darle profundidad a la posición de mariscal de los Dallas Cowboys, no tendrán que buscar más allá de su propio patio.

La exestrella de los Texas Longhorns Sam Ehlinger, se proyecta como una selección al final de la primera vuelta en el próximo draft de la NFL. Recién se confirma que él sereunió con representantes del los Cowboys. Fue una visita “irreal” y todo “salió muy bien” y esto puede culminar con su selección yendo a Cleveland.

“No, no fue Jerry (Jones),” dijo Ehlinger la semana pasada, via 247Sports. “eran unos entrenadores, y terminó todo bien. Solamente estando en el área de Texas, criando en Texas, fue un momento irreal ser capaz de reunirme con los entrenadores de los Cowboys. Obviamente sé que son una equipo candidato a llegar al Super Bowl y fue un momento genial poder reunirme con ellos. Fue genial.”

¿Que ofrece Ehlinger?

Ehlinger jugó cuatro años con los Longhorns desde el 2017-2020, fue segundo equipo All-Big 12 en su última temporada. Acumuló 11,436 yards por el aire, anotó 94 touchdowns, y lanzó 27 intercepciones en sus 46 partidos jugados, también corrió en 554 opotunidades para 1,907 yardas and 33 toudhdowns.

El mariscal de 6’1″y pesa 220 libras tiene un brazo fuerte y ofrece muchos intangibles además de herramientas de jugador de elite. Se prevee que estaría lo seleccionarían en la segunda parte del draft. de acuerdo al analista de NFL.com, Lance Zierlein, en su perfil oficial, estiman que puede llegar a ser seleecionado entre las rondas 6 a 7.

“Es un mariscal que puede correr y lanzar el ovoide oriundo del área de Austin que tuvo cuantro temporadas sólidas pero poco espectaculares en Texas,” escribió Zierlein.

“Hay pocos tan fuertes como Ehlinger en esa posición y sus intangibles son muy buenos. No se puede pedir más. Es un lanzador de pases normal, pero los puede enviar con la precisión y fuerza suficiente para que pueda conectar con un receptor que está sin marca. No tiene un brazo de elite que puede llegar a hilvanar pases en sectores cerrados o completar pases mientras está en moviemiento. Sus pases profundos se encuentran por debajo del promedio pero es lo suficientemente efectivo al lanzar el pasa con anticipación o con cuando se hacen rutas intermedias. NO es un corredor explosivo, pero puede conseguir esas yardas difíciles de manera consistente cuando tiene que improvisar o en corridas que señaliza. Sus videos del 2019 son un mejor estudio de su potencial, pero ser un suplente toda su carrera será el techo que podrá alcanzar.”

