INFORME: ¿Cómo es la relación entre LeBron James y Rob Pelinka?

El equipo de Los Angeles Lakers no concretaron ningún intercambio en la fecha límite de intercambio de 2022 y eso no le cayó bien a la superestrella LeBron James.

Según Brian Windhorst de ESPN, LeBron quería que los Lakers hicieran algún intercambio en la fecha límite de cambios y se inquietó cuando el vicepresidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Rob Pelinka, dijo a los periodistas que había consultado con él.

“Una fuente con conocimiento de la situación le dijo a ESPN que James y Davis no habían aceptado una fecha límite sin movimientos,” informó Dave McMenamin de ESPN. “De hecho, en los días previos a la fecha límite, las fuentes le dijeron a ESPN que en el vestuario de los Lakers se dieron cuenta de que la plantilla no estaba funcionando y que sería necesario hacer cambios para convertir al equipo en un contendiente”.

Después de que la fecha límite de intercambio hubiera pasado, Eric Pincus del Bleacher Report informó que Klutch Sports, la agencia que representa a LeBron y Anthony Davis, no estaba contenta con Pelinka ya que el ejecutivo no traspasó a Russell Westbrook y a una futura selección de primera ronda por el armador de los Houston Rockets y cliente de Klutch, John Wall.

Westbrook ha tenido problemas en su primer año con los Lakers, liderando la NBA en pérdidas de balón durante la primera mitad de la temporada.

Hay un rumor en la liga de que LeBron está molesto con los Lakers y con Pelinka. Sin embargo, según su agente, eso no es cierto.

Rich Paul: LeBron no está enojado con Pelinka y los Lakers

El agente de LeBron, Rich Paul, le dijo a Shams Charania de The Athletic que su cliente no está enojado con los Lakers o con Pelinka. Charania le informó a Pat McAfee en el programa de la ex estrella de la NFL que Paul le reveló que LeBron y Klutch Sports están en buenos términos con Pelinka y con los miembros de la organización de los Lakers.

Esta ha sido una temporada frustrante para LeBron y los Lakers. Después de adquirir a Westbrook en la offseason, se proyectó que Los Ángeles sería uno de los mejores equipos de la NBA. Sin embargo, a pesar de que LeBron promedió 29.1 puntos, 7.9 rebotes y 6.5 asistencias durante la primera mitad de la temporada, los Lakers solo tuvieron un registro de 27-31.

Westbrook no ha encajado bien junto a LeBron y Davis, ya que no puede lanzar el balón desde el perímetro. El una vez MVP está disparando un 29.9% desde más allá del arco y tiene un porcentaje efectivo de tiros de campo de 47.0.

Wall no ha jugado en toda esta temporada, por lo que no tenía sentido que Pelinka canjeara a Westbrook y a una futura selección de draft por él, incluso si LeBron y Klutch Sports querían que el movimiento se llevara a cabo. Los Lakers tienen que rezar para que Westbrook juegue mejor en la segunda mitad de la temporada y el equipo mejore defensivamente.

De lo contrario, Los Ángeles no podrá dar un giro a su temporada.

LeBron se convierte en agente libre sin restricciones en el verano de 2023. Cuando firmó con los Lakers en 2018, varios expertos especularon que el Akron Hammer se retiraría en Los Ángeles. Sin embargo, puede que ya no sea así.

LeBron quiere jugar donde sea que juegue su hijo

Durante el fin de semana All-Star, LeBron le dijo a Jason Lloyd de The Athletic que no descarta volver a jugar para los Cleveland Cavaliers. El cuatro veces MVP también dijo que su última temporada en la NBA la jugará con cualquier equipo en el que esté su hijo, Bronny James.

“Mi último año lo jugaré con mi hijo,” dijo LeBron. “Dondequiera que esté Bronny, allí estaré yo. Haría lo que fuera para jugar con mi hijo durante un año. No se trata del dinero en ese momento”.

Bronny no será elegible para el draft hasta el draft de 2024 a menos que la NBA permita que los jugadores jóvenes ingresen a la liga directamente de la escuela secundaria nuevamente. Será fascinante ver si LeBron y Bronny juegan juntos y en qué equipo unirán sus fuerzas.

