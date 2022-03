Real Madrid vs Barcelona: Hora y Cómo ver El Clásico en USA

Real Madrid recibe la visita del Barcelona en lo que será la edición 249 de El Clásico. Este enfrentamiento verá al cuadro merengue buscando mantener su hegemonía contra los eternos rivales especialmente en el Santiago Bernabéu.

Previa de Real Madrid vs Barcelona

Aunque están distanciados por una cantidad importante de puntos, los presentes de ambos lados discurren actualmente en caminos paralelos.

El Madrid se encuentra en la primera posición de LaLiga con un colchón de diez puntos y le gustaría dar un paso de autoridad donde podría empezar a consolidar su segundo título de Liga en las últimas tres temporadas. También entran en una parte crucial de la temporada donde también se enfrentarán al Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero con un Clásico en el horizonte, es imposible simplemente pasar por alto esa fecha y enfocar el futuro de manera arrogante.

El mayor interrogante que se presenta en este partido es la salud del delantero estrella Karim Benzema. El francés pasó la semana pasada frenéticamente en la sala de fisio buscando estar en buena forma para disputar el Clásico. Por el momento, Benzema es muy dudoso para este encuentro.

Por su parte, Ferland Mendy se ausentará tras sufrir una lesión muscular. Eso deja a Nacho como titular en ese sector del campo.

La gran debilidad del Madrid está en esa posición, ya que es extremadamente delgado y Luka Jovic sigue siendo una caída significativa en la productividad en comparación con el ex del Lyon. Al mismo tiempo, arriesgar a Benzema podría tener consecuencias en un futuro cercano en caso de que se lesione.

Mientras que el Madrid está en gran forma, el Barcelona parece haber encontrado su ritmo con Xavi. El Barça está invicto en sus últimos 11 partidos y está a punto de ganar la Europa League, ya que se enfrentará al Eintracht Frankfurt en cuartos.

El equipo es totalmente diferente al que tanto dudó a principios de temporada en el Camp Nou y que acabó cayendo ante sus rivales de toda la vida por 2-1 con un debut histórico de David Alaba en esta rivalidad.

Sin embargo, una victoria contra el Real Madrid pondría fin la mala racha que comenzó en el 2019 cuando los catalanes derrotaron a los merengues en Concha Espina con un gol de Ivan Rakitic.

La llegada de jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Ferran Torres han ofrecido mucha dinámica y precisión en el último tercio. Esta fue una de las cosas que le faltaron a Can Barça durante la primera mitad del año y las primeras semanas del régimen de Xavi.

El Barcelona tendrá una baja importante ya que Sergiño Dest estará fuera por lesión y que traerá de vuelta a Dani Alves al once inicial.

Alineación Probable Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militão, David Alaba, Nacho; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Karim Benzema, Vinicius Jr.

Alineación Probable Barcelona : Marc-Andre ter Stegen, Dani Alves, Ronald Araujo, Gerard Piqué, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferrán Torres

