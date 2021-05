ÚLTIMA HORA: Real Madrid finalmente anuncia a su nuevo gran fichaje: ¿Quién es?

El Madrid ya tiene su primer fichaje de cara a la próxima temporada. El austriaco David Alaba fue confirmado como nuevo integrante del https://ahoramismo.com/tag/real-madrid/ y el defensa de 28 años será madridista a partir del 30 de junio, cuando caduque su contrato con el Bayern Múnich. Será presentado cuando termine la Eurocopa.

El equipo finalmente confirmó la llegada del defensor en un comunicado que emitió el club el viernes.

Comunicado del Real Madrid

“El Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con el jugador David Alaba, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas.

David Alaba será presentado como nuevo jugador del Real Madrid tras la finalización de la Eurocopa 2021.”

¿Cómo llegó al Madrid?

La noticia del fichaje de Alaba por el Real Madrid la adelantó el diario español MARCA la semana pasada. En ese informe, el cuadro merengue había llegado a un acuerdo con el jugador, que se convertía así en el primer refuerzo del conjunto blanco para la próxima temporada. En ese momento, el jugador ya había pasado el pertinente reconocimiento médico en presencia de un médico del club blanco.

Según el informe, el central austriaco proveniente del Bayern Múnich, club con el que acaba su vínculo el 30 de junio, firmaba por cuatro temporadas con un salario próximo a los 11 millones anuales que le ofrecieron días atrás desde las oficinas de Valdebebas.

Una vez que desde el 1 de enero el jugador era libre para negociar su futuro con cualquier club, en el Madrid se dieron prisa en aprovechar la oportunidad de mercado que supone que uno de los pilares de la defensa del campeón de Europa finalice contrato y vaya a llegar como jugador libre y sin tener que pagar por su pase.

El fichaje de alaba llega solamente un día después de la salida de Zinedine Zidane como técnico por segunda vez en los últimos tres años. Pero su llegada al cuadro blanco comienza a tapar algunos problemas que el plantel tiene.

La razón por la cual uno dice eso es porque el austriaco puede jugar múltiples posiciones en la zaga y en el mediocampo. Uno en particular donde puede depender el equipo de sus habilidades es como lateral izquierdo. Durante sus 13 años en Bayern, Alaba jugó la mayoría del tiempo en ese puesto hasta que llegó a ser central por el mismo sector bajo Niko Kovac y después con Hansi Flick.

Lo que le permitió ese cambio fue el desarrollo del canadiense Alphonso Davies en ese puesto. Además de ser zaguero y lateral, Alaba puede jugar en el mediocampo.

