Esta es la razón por la cual Héctor Herrera no jugará en el Derbi Madrileño

Uno de los jugadores que no estará disponible para Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento contra el Real Madrid es el mexicano Héctor Herrera. Este, al lado del defensor uruguayo Jose María Giménez, no estarán a la disposición del técnico colchonero en un partido que potencialmente puede ser un golpe a la mesa por parte del equipo rojiblanco o pone al rojo vivo la disputa de la corona liguera.

El exPorto en la práctica del día jueves y también se notó la ausencia de Héctor Herrera al día siguiente. En los informes iniciales que han surgido el jugador tuvo un permiso especial ya que necesitaba atender problemas familiares de los cuales no se dieron detalles.

El futbolista mexicano ha sufrido esta temporada con toda clase de contratiempos, desde lesiones hasta contagiarse de COVID-19, lo que ha impactado de manera negativa en su lucha por consolidarse como titular del ‘Cholo’, algo que había logrado al inicio de la temporada pero ante todo lo que le ha pasado terminó por perder su lugar y ahora se agrega esta situación que disminuye sus posibilidades de tener minutos en el derby en contra de los Merengues.

A la vez, regresaron a la titularidad Kieran Trippier y Yannick Carrasco. El inglés regresa a la alineación después de cumplir la sanción de diez semanas que le impuso la Federación Inglesa. Mientras el belga fuera de los últimos cuatro partidos por un golpe, pero ya listo para reaparecer.

Otro que estará disponible para Simeone será el francés Thomas Lemar. Este ha estado golpeado después del partido ante el Villarreal y ha podido entrenar sin problemas.

Buscando superar a una Bestia Negra

El actual líder del fútbol español tiene establecido que buscará afianzarse en la cima de la tabla. Con una ventaja de cinco puntos con un partido en mano, una victoria puede colocar al equipo en una situación ideal faltando la tercera parte de la temporada por jugar y ellos como el Real Madrid todavía tienen un partido pendiente ante Barcelona.

Simeone es un técnico que ha tenido un nivel de éxito, pero en sus últimas salidas el argentino no ha podido ganar. Después del partido en el que al Atleti derrotó al Madrid 7-3 en un partido de pretemporada en el 2019, el equipo colchonero no ha ganado un partido y tampoco le ha metido goles al equipo blanco y no ha podido derrotar al merengue de local desde la inauguración del Wanda Metropolitano.

Atleti tampoco le ha ganado un partido al Madrid desde la Supercopa Europea en el 2018.

Este partido promete ser uno de los más importantes de la temporada y puede hasta determinar el campeón.

LEER MÁS: ÚLTIMA HORA: CONMEBOL llegó a una decisión sobre la eliminatorias mundialista?