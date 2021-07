Esta es la razón por la que estelar corredor de los Vikings sigue enojado: ¿Por qué?

Luego de rehusar la vacuna contra el Covid-19, el entrenador asistente de los Minnesota Vikings, Rick Dennison, fue separado por el equipo, reportó el viernes Courtney Cronin, de ESPN.

Se cree que Dennison, entrenador de linieros ofensivos y de la ofensiva terrestre de los Vikings durante los últimos dos años, es el primer entrenador separado de su cargo por su equipo luego de rechazar ser vacunado. Esto se dio luego del anuncio de que la NFL aplicará de severos castigos durante la inminente temporada si llega a haber un brote de Covid-19.

El corredor Alexander Mattison expresó su frustración con la decisión de separar a Dennison de su cargo, defendiendo a su entrenador por Twitter el viernes pasado.

Mattison: “No tiene sentido”

Mattison respondió al tuit de SportsCenter, que informó de la situación de Dennison, con un fuerte mensaje en respaldo a su entrenador.

https://t.co/dNoiV7ZVmx

La respuesta de Mattison desató una controversia en las redes sociales ya que el mensaje de apoyo para su entrenador se convirtió rápidamente en la sospecha de que no aceptará ser vacunado para la inminente temporada.

Lo que está en juego

Mientras que Dennison no ha sido formalmente despedido por los Vikings, Minnesota ya ha ascendido al entrenador de linieros ofensivos, Phil Rauscher, al puesto de Dennison. Los Vikings también han contratado a Ben Steele, quien había sido recientemente contratado por la Universidad de Auburn.

La decisión fue tomada debido a las pautas impuestas por la NFL que hubiesen impedido a Dennison tener contacto con los jugadores. Todo el personal de más alto nivel debe estar vacunados -esto incluye a entrenadores, directicos, utileros y cazatalentos, según las pautas de la NFL. Los jugadores no están obligados a recibir la vacuna, pero estarán sujetos a estrictos protocolos durante los entrenamientos y la temporada, a diferencia de los jugadores vacunados.

La decisión de vacunarse o no ha generado un conflicto, ya que podría impactar en el desempeño de los jugadores y en su relación con el equipo.

El entrenador Mike Zimmer detalló las diferencias que habrá esta temporada entre los jugadores vacunados y los no vacunados.

Los no vacunados tendrán que usar mascarilla, tendrán que respetar las distancias sociales, y serán testeados todos los días. No podrán a sus hogares durante la semana de descanso y tendrán que venir todos los días para ser testeados”, dijo Zimmer en una conferencia de prensa en junio. “Cuando juguemos de visitantes no podrán salir a cenar con nadie. Tendrán que viajar en distintos buses y aviones… y muchas de las reuniones que tengan serán virtuales.

El nuevo jugador de los Vikings, el esquinero Patrick Peterson, describió las diferencias como “vivir en un mundo diferente” al del resto del equipo. Más del 78% de jugadores de toda la liga han recibido al menos una dosis, y hay catorce equipos con al menos 85% de sus jugadores vacunados. Todos los equipos tienen al menos el 50% de sus jugadores vacunados, según NFL.com.

La reciente puja de los jugadores para recibir la vacuna proviene de la noticia de que, si hubiese un brote, los equipos podrían ser castigados con partidos perdidos ya que la NFL no será flexible para reprogramar partidos esta temporada. Peterson no duda en la necesidad de vacunarse cuando hay riesgo de perderse un partido debido a contacto estrecho o un posible falso positivo en algún testeo.

“Si no estás vacunado entonces estás viviendo en un mundo aparte. ¿Por qué arriesgarse a pasar por eso de nuevo? Todos tienen su opinión acerca de la vacuna”, dijo Peterson en el podcast All Things Covered. “Pero si todos estamos tratando de ganar un campeonato, y si la vacuna afecta a solo un pequeño porcentaje de personas, ¿por qué no hacer lo mejor para poder tener la posibilidad de pelear por un título si es eso lo que queremos?

Curiosamente, Mattison participó en un comercial en su California natal para incentivar a los residentes a recibir la vacuna.

https://twitter.com/CoopCarlson/status/1418680164419047427

Algunos fanáticos tomaron el mensaje de Mattison acerca de la ida de Dennison como un indicativo de que no iba a vacunarse. Sin embargo, sus palabras se referían más que nada al derecho de las personas a elegir.

https://twitter.com/hashtag/LoveNotHate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: INFORME: Aaron Rodgers ha decidido su futuro con los Packers: ¿Se irá?

Esta es la versión original de Heavy.com por Trevor Squire