Rayo Vallecano vs Cádiz: Hora y Cómo ver el Live Stream

Rayo Vallecano recibirá al Cádiz en el Estadio Vallecas, en Madrid, el domingo por la séptima fecha de La Liga. Los locales están jugando muy bien en lo que va de la temporada, y se enfrentarán con un equipo que viene de empatar con el Barcelona.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

En Estados Unidos (comienza a las 12:30 p.m. del este) no se verá por televisión, pero cualquier persona en los Estados Unidos puede ver Rayo Vallecano vs Cádiz en vivo por ESPN+:

Consiga ESPN+

Con ESPN+, podrás ver por streaming todos los partido de La Liga durante la temporada 2021-22. Esto también incluye dozenas de otros eventos deportivos en vivo (incluyendo Bundesliga, FA Cup y más fútbol internacional), todos los documentales 30-for-30 y contenido original digital (en video y escrito) todo por $6.99 al mes.

Si también quieres Disney+ y Hulu, puedes conseguir los tres por $13.99 al mes. Si los consigues de manera separada, los tres servicios cuestan un total de $20.97 por mes, así que ahorras un 33 por ciento:

Consiga el combo ESPN+, Disney+ and Hulu

Una vez suscrito a ESPN+, puedes ver Rayo Vallecano vs Cádiz en vivo por el app de ESPN en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o Android tablet.

También puedes ver a través de tu computadora por ESPN.com.

Previa de Rayo vs Cádiz

Rayo Vallecano viene de ganar dos partidos seguidos. En ambos partidos, su nueva adquisición, Radamel Falcao García, tuvo un gran impacto. El jugador de la selección de Colombia ha ayudado rápidamente a su equipo a tener muy buenos desempeños, pero también a creer que pueden llegar lejos.

Falcao ha generado un impacto mundial a un equipo que se ha hecho muy popular. Aunque lleva en el equipo apenas una semana, Falcao es parte de un Rayo Vallecano que está teniendo su mejor comienzo de temporada en 20 años.

El equipo madrileño se encuentra en la sexta ubicación, pero una victoria los ubicaría en los puestos de copas europeas.

Apenas van seis fechas. No me atrevo a opinar sobre todo esto. Esperaré a que pasen unos partidos más para ver en qué situación estamos”, dijo Andoni Iraola en su conferencia de prensa.

Oscar Trejo (rodilla) está en duda para este partido, al igual que Álvaro García (fatiga muscular), pero el entrenador esperará hasta último momento para ver si pueden jugar.

Cádiz batalló para conseguir un punto de local frente al Barcelona, pero el entrenador Álvaro Cervera sabe que un error podría costarles.

El Vallecano es un equipo complicado. Acaban de ascender y tienen ideas muy claras ya que tienen casi el mismo equipo que el año pasado”, dijo Cervera.

Son un equipo interesante porque no hacen cosas necias, tienen ideas claras y están ganando.”

Cádiz llega a este partido sin su defensor, Fali, que está fuera de acción debido a una lesión en la rodilla que sufrió frente al Barcelona. Victor Chust será su reemplazante.

El volante Alex Fernández ni siquiera fue incluido en la lista de jugadores para enfrentar al Rayo. No hay indicio acerca de una lesión del jugador de 28 años, por lo cual todo indica a una posible pelea entre él y el equipo por su contrato, y posiblemente pida que lo dejen irse como jugador libre.

Rayo probable XI: Stole Dimitievski, Ivan Balliu, Esteban Saveljich, Alejandro Ca- tena, Fran García; Santi Comesaña, Pathé Ciss, Isi Palazón, Oscar Trejo, Álvaro García; Radamel Falcao García

Cádiz probable XI:Jeremías Ledesma; Carlos Akapo, Varazadat Hayoran, Victor Chust, Pacha Espino; Alberto Perea, Tomás Alarcón, Jens Jonsson; Ruben Sobrino, Sal- vi, Álvaro Negredo

Frente a frente: Partidos totales: 42 Victorias de Rayo: 15 (54 goles) Victorias de Cádiz: 13 (44 goles) Empates: 14

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Cómo conseguir Nick Diaz vs Robbie Lawler 2