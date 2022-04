Ray Allen habla con leyenda de los Celtics sobre el retiro de su camiseta: ¿Lo harán?

A principios de este mes, la leyenda de la NBA Kevin Garnett recibió el mayor honor que una franquicia puede otorgar a su ex jugador cuando los Boston Celtics alzaron el número 5 en las vigas del TD Garden.

El número de KG se encuentra junto al número 34 icónico del Jugador Más Valioso de las Finales de 2008, Paul Pierce, representando así dos tercios del “Big Three” de Boston. Ray Allen, quien asistió a la ceremonia de Garnett, marcó una tregua entre los dos compañeros de equipo que habían estado distanciados anteriormente.

Que los Celtics retiren el número 20 sería un ‘logro especial’

Ahora, los fanáticos se preguntan si los Celtics retirarán el no. 20 de Allen. El dos veces campeón de los Celtics (1981, 1984) Cedric Maxwell, presentador del Cedric Maxwell Podcast, presionó a Allen en una entrevista reciente con el lanzador del Salón de la Fama.

“Escucha, ganar en Boston lo es todo,” dijo Allen, según el podcast de Cedric Maxwell. “Recuerdo el desfile, solo toda la gente que salió. Simplemente sabía que ganar allí era muy especial porque te metes las mentes de los jóvenes y los viejos, y todos te siguen y creen, especialmente por no haber ganado en tanto tiempo. Y ese lugar siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Entonces, tener mi número retirado en ese edificio es una hazaña increíble, un logro especial. Siempre he venerado a los jugadores que me precedieron.”

Maxwell, cuyo número 31 fue el último número que los Celtics retiraron antes de la ceremonia de Pierce en 2018, fue uno de los grandes que mencionó Allen, junto con otros equipos deportivos de Boston que tienen un sentido de orgullo y honor muy similar.

“Antes incluso de jugar para los Celtics, solo piensas en todos los grandes que jugaron en Boston,” agregó Allen. “Y para mucha gente puede ser aterrador porque estás pensando cómo puedes estar a la altura de los estándares de los jugadores que te precedieron. Siempre me he reído porque he visto cuando los muchachos vienen a Boston, y tengo un orgullo especial incluso por los Patriots, los Red Sox y los Bruins. Solo sabes quién está hecho para ese mercado y quién no”.





Allen: ‘Uno de los mayores honores en este deporte’

Sorprendentemente, uno de los recuerdos favoritos de Allen en Boston sucedió hacia el final de una aplastante derrota. Fue hacia el final del Juego 6 contra el Miami Heat en las finales de la Conferencia Este de 2012 en el TD Garden.

En lugar de dirigirse a las salidas y saber que sería el último partido de la serie al mejor de 7 jugado en Boston, los fanáticos decidieron darle a sus Celtics una despedida alentadora. Fue la última vez que Ray vistió la camiseta de los Celtics en el TD Garden.

“Nadie se fue, todos se pusieron de pie y comenzaron a alentarnos,” dijo Allen. “Todavía cantaban ‘Vamos Boston’ porque sabían que todavía teníamos una oportunidad de ganar en el Juego 7. Independientemente de si lo hicimos o no, esa era la creencia que teníamos en ese edificio. Entonces, cuando ingresas a ese edificio, esas camisetas son parte del atractivo de los Celtics, la tradición de los Celtics, la nación de los Celtics.

“Poder decir que mi nombre, que el número que usé, estará allí en algún momento de mi vida, es uno de los mayores honores que jamás podría recibir en este deporte.”

LEER MÁS: Los Seahawks y su probable decisión sobre Colin Kaepernick: ¿Lo firmarán?