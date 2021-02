Rakitic: “No celebraría un gol al Barça, he vivido muchos momentos lindos”

Ivan Rakitic ha elogiado a sus excompañeros del Barcelona, los franceses Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé mientras se prepara para enfrentar a los azulgranas en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey el miércoles 10 de febrero.

El equipo de Ronald Koeman se enfrentará al Sevilla a dos partidos por un lugar en la final de este año contra el Athletic Club o el Levante en el mes de abril. Rakitic habló con AS antes del partido y dio su opinión sobre los franceses que llegan en muy buena forma.

Estoy muy contento de que se destaquen. Antoine es uno de mis favoritos, porque es un tipo muy abierto y muy cercano, que te trata de una manera increíble, y además es un gran jugador y goleador.

Dembelé es uno de los jugadores de mayor calidad con los que he jugado. Ha tenido mala suerte. Me he llevado muy bien con Ousmane y se merece que le vayan bien las cosas, tiene toda la carrera por delante. Será difícil competir contra ellos.