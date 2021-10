Rajon Rondo reta a Anthony Davis previo a comienzo de temporada: ¿Por qué?

Tras haber ganado el título hace dos temporadas cuando jugó a un alto nivel, Anthony Davis esperaba poder seguir con ese nivel durnte la siguiente temporada. En vez de ser candidato a MVP, tuvo probablemente su peor temporada desde su temporada de novato. Batalló cpn todo tipo de lesiones y solamente promedió 21.8 puntos por partido. Los Angeles Lakers fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Phoenix Suns en gran parte por la lesión de aductor que sufrió Davis en el Juego 4.

It was a surprisingly lackluster season for one of the NBA’s best players. Opinions on Davis have varied since last season ended but there are those who believe that he’s in for a massive year. Lakers guard Rajon Rondo has the highest expectations for the big man possible.

“Mi expectativa para él es ganar el MVP,” dijo Rondo a Bill Oram de The Athletic. “Nada menos de un MVP y un campeonato, y es un tipo que lo puede hacer.”

Rondo ha visto a primera mano los que Davis puede hacer a su más alto nivel. El exjugador Kendrick Perkins también predijo una temporada de MVP para Davis recientemente. Tiene el talento para hacer todo lo posible, pero todo dependerá si puede mantenerse saludable por 82 partidos.

Rondo habló sobre la química de Davis con Russell Westbrook

La adición más importante de los Lakers durante la temporada libre fue hacer un cambio para traer al ex MVP Russell Westbrook. Su adición puede ayudar o perjudicar el juego de Davis. Westbrook es un distribuidor de elite y nunca ha tenido la oportuindad de jugar muchos juegos con un jugador de superestrella bajo el aro. Cómo esos dos jueguen juntos puede ser vital para la temporada. Rondo cree que Davis y Westbrook se adaptarán.

“Creo que la química estará bien,” dijo Rondo. “Russ y Dennis son diferentes tipos de base y con ese tipo de talento que tenemos este año, todos tenemos que sacrificarnos. A.D. posiblemente no va a tener la misma cantidad de toques de balón qunaue sea nuestra primera opción ofesivamente. Pero a la misma vez tenemos tantas opciones de 1 a 12 quienes son buenos jugadores ofensivos.”

Los Lakers tienen muchas bocas para alimentar, pero Davis es el más grande de todos. Ellso tienen que darle el balón desde el principio y frecuentemente. Es una fuerza imparable cuando juega bien y tiene que asegurar que eso ocurra en la mayoría de partidos.





How Season Plays out Is up to Davis

LeBron James sigue siendo un jugador de elite y Westbrook va a ser un All-Star. Pero, este equipo de los Lakers no va a ganar un título si Davis no vuelve a encontrar su nivel. Rondo lo hizo muy claro.

“Jugaremos de la manera que juegue él,” dijo Rondo. “Espero que todos sigan estando saludable. Si es así, será difícil ganarnos cuatro veces antes que nosotros lo hagamos.”

Davis es el mejor jugador defensivo y debe ser la primera opción ofensiva. Con LeBron a punto de cumplir 37 en diciembre, los Lakers no puede depender en él como lo habían hecho antes. Es momento para que Davis tome las riendas del equipo y se convierta en la cara de la franquicia.

