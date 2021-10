VIDEO: Rajon Rondo está en problemas tras gesto inapropiado: ¿Será suspendido?

No ha sido un comienzo de temporada benévolo que los Lakers habían imaginado cuando juntaron a los nombres más grandes de la NBA de hoy, hasta probablemente de la historia de la NBA—durante la temporada libre. El equipo tiene marca de 0-2 y pelea entre Dwight Howard y Anthony Davis comienza a indicar que este grupo está fracturado.

Además el veterano base Rajon Rondo, un de seis probables futuro integrante del Salón de la Fama en el plantel de los Lakers se peleó con un fanático. Con la paliza que sufrieron los Lakers al perder por 32 puntos contra Phoenix de local, Rondo se preparaba para un saque de juegoen una esquina cuando le comenzó a puntar a un fanático. No fue muy claro lo que dijo el fanático, pero lo que dijo parece haber irritado a Rondo.

Aquí tienen el video:

Después de la jugada, Rondo se acercó al fanáticom puso sus dedos en la forma de una pistola y “apretó el gatillo.” El fanático le golpeó la mano a Rondo y fue removido aunque Rondo seguramente lo provocó de alguna manera.

No está clar aún si la liga intervendrá y castigará a Rondo, pero una suspensión es una posibilidad. Rondo ha promediado 4.5 puntos y 4.0 asistencias en 17 minutos en los primeros dos partidos.

Vogel habló sobre las tensiones dentro de los Lakers

Además de lo ocurrido con Howard, Davis and Rondo, e entrenador Frank Vogel le dieron una falta técnica por alegar con los árbitros. No fue una noche genial, y apenas vamos en el segundo partido.

La falta técnica de los Lakers llegó en un momento clave. Los Lakers iban ganando en el segungo cuarto. La jugada que irritó a Vogel fue cuando Chris Paul atacó el aro y tuvo contacto con Malik Monk cuando intentaba defender. Vogel estuvo en mitad de cancha y tuvo que ser retenido por parte de su asistente David Fizdale.

“Creo que fueron tres incidentes aislados,” dijo Vogel pospartido. “El fanático le pegó en la mano a Rondo. Eso no tiene que ver con nuestra compostura. Dwight y AD tuvieron un error en una cobrtura y hablaron. Pero cuando te están pateando el trasero, algunas veces esas conversaciones se calientan. Esos dos se quieren mucho. Hablaron y eso va a ocurrir de vez en cuando. Prefiero tener jugadores que les importe a comparación a unos que no. Recibí la falta técnica porque, bueno las razones son obvias. Dejemoslo así.”





Para los Lakers, esperan una posible suspensión de Rajon Rondo

Es muy probable que en el tema Rondo, que la liga no lidie con el tema. No importa lo que se le ha dicho a Rondo, el gesto de dispararle a alguien no será ignorado por la oficina de la liga y eso puede terminar en una multa o suspensión de un partido.

Seguramente la historia que tiene Rondo con la dirigencia de la liga no le ayudará a su causa. La NBA considera comportamiento previo cuando otorga suspensiones y Rondo tienen una lista larga de trasgresiones durante su carrera de 16 años. El más notable fue una suspensión de tres partidos en octubre dle 2018 cuando peleó con Paul, quien estaba con los Rockets, en la que Paul dijo que Rondo le escupió.