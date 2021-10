Rafa Yuste descarta el fichaje de Haaland

El vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha hablado de las posibilidades del club de fichar a la máquina de goles del Borussia Dortmund, Erling Haaland, y admite que no ve a los catalanes contratando al delantero ahora debido a sus problemas económicos.

Haaland es una de las propiedades más populares de Europa después de anotar 68 goles en 67 apariciones con el Dortmund, y se espera que una gran cantidad de clubes importantes intenten alejarlo de la Bundesliga en el verano de 2022.

El Barcelona es uno de los muchos clubes que se han vinculado con Haaland, pero Yuste dijo que los catalanes deben poner sus finanzas en orden antes de intentar traer a las mejores estrellas en una entrevista con Fernando Polo y Roger Torelló en Mundo Deportivo.

“No veo el fichaje de Haaland ahora. De aquí al año que viene veremos cuál es la situación y con qué podemos contar para los fichajes”, explicó, “primero hay que poner los tabiques en una casa que hemos encontrado en ruinas, así que centrémonos primero en fortificarla. Primero alimentar la casa y luego veremos qué podemos hacer, sin perder de vista el hecho de que siempre queremos tener lo mejor y Haaland es uno de los mejores del mundo”.

Haaland tiene una cláusula de rescisión que se reduce a solo 75 millones de euros en el verano de 2022 y también es buscado por Bayern Munich, Paris Saint-Germain y Manchester City, según Marca.

¿El Barcelona hará fichajes en enero?

Yuste también pidió cautela con respecto a los fichajes de enero a pesar de que el CEO Ferran Reverter reveló que el Barcelona tiene 20 millones de euros para gastar en la ventana de transferencia de invierno si es necesario.

El vicepresidente del Barcelona cree que el Barça debe tener cuidado, sobre todo con jugadores clave como Ousmane Dembélé y Sergio Agüero, que reforzarán al equipo en las próximas semanas cuando vuelvan de una lesión.

“Prefiero regirme por el principio de prudencia. Venimos de una situación de gran crisis económica, por lo tanto, prudencia”, agregó. “Compro el mensaje positivo de Ferran Reverter porque significa que estamos empezando a ver un poco la luz a la hora de revertir la situación, pero creo que con la plantilla que tenemos, una vez recuperados todos, podemos competir con garantías. Con esto no quiero decir que el objetivo final del Barça no sea tener lo mejor, que me gustaría hacer, pero ahora no”.

Actualizaciones de contratos de Ansu, Pedri y Dembélé

Yuste también confirmó que tiene esperanzas de que el Barça pueda anunciar nuevos contratos para Pedri y Ansu Fati “pronto” y también ofreció una actualización sobre el futuro de Dembélé en el Camp Nou.

El contrato del francés expira en el verano de 2022, pero Yuste dijo que el club está trabajando en una extensión para el jugador de 22 años, que podrá negociar con otros clubes a partir del 1 de enero si no firma un nuevo contrato con el Barça antes.

Dembélé no ha jugado para el Barça esta temporada después de someterse a una cirugía en junio por una lesión que sufrió en la Eurocopa 2020 mientras jugaba para Francia. Se espera que el delantero esté listo para regresar después del actual parón internacional.

