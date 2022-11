Mundial Qatar 2022: ¿Qué selecciones clasificaron a los octavos de final?

El mundial de fútbol es el torneo más importante a nivel de selecciones y muy pocos son los equipos que tienen la fortuna de disputarlo cada cuatro años. Para esta edición, la cual comenzó el pasado 20 de noviembre, llegaron 32 países a medio oriente con la ilusión de ir avanzando hasta llegar a la tan anhelada final de 18 de diciembre.

En este difícil camino para meterse a los octavos de final se han visto varias sorpresas en los partidos disputados en la fase de grupos, la cual esta llegando a su final, para darle paso a los tan emocionantes encuentros de octavos de final. Selecciones de las cuales se esperaba mayor desempeño decepcionaron y las llamadas “fáciles” dieron la sorpresa y se colaron a la siguiente fase y van por el sueño de ganar la Copa del Mundo.

¿Qué países clasificaron a los Octavos de Final del Mundial Qatar 2022?

Países Bajos y Senegal se clasificaron a octavos de final de la #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 29, 2022

• Francia

• Brasil

• Portugal

• Países Bajos

• Senegal

¿Cómo se jugarán los octavos de final?

En FIFA+ te explicamos cómo se define la fase de grupos en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 29, 2022

El primer clasificado del Grupo A chocará en octavos de final ante el segundo del Grupo B. Mientras que el ganador del grupo B peleará frente al segundo clasificado del Grupo A y así sucesivamente. Así van quedando los emparejamientos hasta el momento, tentativamente:

• Países Bajos vs Irán

• Inglaterra vs Senegal

• Polonia vs Australia

• Francia vs Argentina

• España vs Marruecos

• Croacia vs Japón

• Brasil vs Ghana

• Portugal vs Suiza

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial Qatar 2022?

Portugal 🇵🇹 venció 2-0 a Uruguay 🇺🇾 y se metió en octavos de final de la #CopaMundialFIFA. Disfruta los mejores momentos del partido en FIFA+. 👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 28, 2022

Las Selecciones que logren alcanzar los aclamados octavos de final, los jugarán durante entre el 3 y el 6 de diciembre de 2022. Hasta el momento la única selección que ya tiene su boleto para la siguiente fase, es la actual campeona y defensora del título, Francia del Grupo D, tras ganar ante Australia y Dinamarca.

• Los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 10 de diciembre.

• Las semifinales se jugarán el 13 y el 14 de diciembre.

• El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el 17 de diciembre.

• La final del Mundial de Qatar 2022 se jugará el 18 de diciembre.

AhoraMismo actualizará las selecciones clasificadas conforme vayan avanzando a los octavos de final

