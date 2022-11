Qatar 2022: El avión de la selección de Polonia fue escoltado en su viaje hacia Qatar [VIDEO]

La Copa del Mundo Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Este domingo 20 de noviembre rodará la pelota para dar inicio al torneo que recibe a las 32 selecciones que se ganaron su puesto para disputar cada uno de los partidos y poder alzar la copa en la final del día domingo 18 de diciembre de 2022. Es por ello, que poco a poco comienzan a llegar las estrellas, con sus respectivas selecciones para concentrarse durante un mes en el Medio Oriente.

Una de la selecciones que llegó hasta Qatar fue Polonia. Y podría tratarse de algo normal, pero en el marco de toda la situación política que vive el mundo y más específicamente la guerra entre Rusia y Ucrania, la selección polaca de fútbol llamó la atención por su particular manera de volar hasta territorio qatarí.

La selección de Polonia no se quiso arriesgar a que "se les caiga" otro avión importante y mandó a su selección acompañada por cazas F-16 hasta Qatar. pic.twitter.com/WplUlNFfQd — Kery (@KeryNews) November 18, 2022

El hecho se trato de que los futbolistas y toda su delegación en cabeza de su técnico Czesław Michniewicz y Robert Lewandowski, fueron escoltados para salir de su país por dos aviones F16 cazabombarderos de la fuerza aérea, como medida de seguridad, luego de que un misil impactó sobre Polonia, incidente que ocasionó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN , de la cual Polonia es parte, se pronunciara al respecto. De igual manera, se cree que la medida también se dio por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, informó MARCA.

Los aviones que escoltaron a la delegación de Polonia fueron registrados en video, los cuales le están dando la vuelta al mundo. Como si se tratara de una película, las imágenes compartidas por la cuenta oficial de Twitter del equipo polaco rumbo a Doha llamaron la atención ya que los dos aviones caza iban cargados con proyectiles. acompañando el avión comercial hasta la frontera sur del país

“¡Fuimos escoltados hasta la frontera sur de Polonia por aviones F16 ¡Gracias y saludos a los pilotos!”, escribió la selección en su cuenta de Twitter. De igual manera, Lukasz Wachowski, secretario general de la Federación Polaca de Fútbol, dio a conocer que los aviones que escoltaron a la selección nacional pertenecían a la base aérea en Krzesiny.

Do boju Polsko 🇵🇱⚽️. Dziękujemy pilotom z bazy lotnictwa w Krzesinach. pic.twitter.com/aTvY7scbah — Łukasz Wachowski (@LukasWachowski) November 17, 2022

En la misma vía, Mariusz Blaszczak del ministerio de Defensa polaco compartió las particulares imágenes. “Nuestros jugadores están de camino a la Copa del Mundo en Catar. Son escoltados hasta la frontera por F-16 polacos. ¡Buena suerte!”, decía el mensaje del ministro, de acuerdo con InfoBae.

Tras esto, Polonia llega al mundial de Catar formando parte del Grupo C junto a México, Arabia Saudita y Argentina y hará su respectivo debut el próximo martes 22 de noviembre a las 11:00 a.m. ante la Selección de México dirigida por el argentino Gerardo Martino.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Ante esto, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación – FIFA Gianni Infantino dijo ante el G20: “Mi petición a todos vosotros es pensar en un alto el fuego temporal de un mes, durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios o cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz”, informó El Colombiano.

Cayeron misiles en Polonia

En la noche del lunes 14 de noviembre y la madrugada del martes un misil cayó en territorio polaco, precisamente en la ciudad de Przewodów, frontera con Ucrania, ocasionando la muerte de dos personas. Al principio se creyó que el misil había sido lanzado por ejército ruso, pero luego, el mismo gobierno de Polonia confirmó que se trató de un misil ucraniano para defenderse de los ataques de Rusia.

Andrzej Duda, presidente de Polonia dijo de acuerdo con el portal El Correo, “que el ataque con misiles parecía ser accidental y probablemente fue lanzado por los sistemas de defensa aérea de Ucrania en respuesta al bombardeo a gran escala de Rusia contra su infraestructura”.

Luego, la OTAN, Estados Unidos, Rusia y Polonia ratificaron la información diciendo que el misil fue lanzado desde el “sistema ucraniano de defensa antiaérea para defender el país de misiles ruso”, señaló el presidente Duda, según El Colombiano.

🇵🇱 | AHORA – QATAR 2022: Tras ganarle a Chile por 1-0 en amistoso, la selección de Polonia está ahora rumbo a Qatar 2022 escoltado por dos cazabombarderos F-16 por motivos de seguridad.

pic.twitter.com/7mhSJbtjrJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2022

