¿El PSG, a por Messi, si Mbappé no renueva?

Según los informes, el futuro del capitán del Barcelona Lionel Messi y del jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé está “directamente relacionado”. Ambos jugadores aún no han acordado nuevos contratos con sus clubes antes de la temporada 2021-22.

Messi ahora es técnicamente un agente libre, después de que su contrato expirara a finales de junio, mientras que a Mbappé solo le queda un año en su contrato con el equipo francés.

Se espera que Messi se quede en el Camp Nou pero aún no se ha anunciado una extensión. El retraso se debe a que la situación financiera del Barcelona significa que el club debe vender jugadores primero para liberar algo de espacio en la factura salarial, según Dermot Corrigan de The Athletic.

Mientras tanto, el futuro de Mbappé en el PSG tampoco está garantizado. Según Andrés Onrubia de Diario AS, el internacional francés ya le dijo al PSG que no renovará su contrato, lo que pone al club en una situación delicada y potencialmente dispuesto a vender a Mbappé para evitar perder al delantero de forma gratuita.

Si Mbappé dejara el PSG, entonces el club francés podría intentar fichar a Messi. Se dice que el argentino ve al PSG como “una alternativa” si no puede volver a fichar por los catalanes este verano.

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ha dicho que Messi quiere quedarse, pero el presidente de 59 años necesita liberar espacio en la masa salarial para cumplir con el tope salarial de La Liga, que “no está resultando fácil”, según Marca.

¿Mbappé dejará el PSG?

Ha habido rumores regulares sobre si Mbappé podría dejar el PSG por el Real Madrid, y el delantero avivó las especulaciones en junio cuando habló con France Football sobre su futuro, según informó Marca.

“Tengo que tomar la decisión correcta y es difícil. Debo considerar todas las oportunidades para tomar una buena decisión”, dijo. “Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, pero ¿es este el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta”.

El presidente del PSG, Al-Khelaifi, se apresuró a advertir a Mbappé de que el club no lo dejaría en una transferencia gratuita en una entrevista con L’Équipe.

“Seré claro, Mbappé se va a quedar en París. Nunca lo venderemos y nunca se irá gratis. Mbappé tiene todo lo que necesita en París”, dijo. “¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición, puede competir hoy con el PSG? Todo lo que puedo decir es que las cosas van bien y espero que podamos llegar a un acuerdo (sobre un nuevo contrato). Esto es París, este es su país. Tiene una misión, no solo jugar al fútbol, ​​sino promover la Ligue 1, su país y su capital”.

Aconsejan a Mbappé dejar el PSG

Sin embargo, el PSG se encontrará en una situación complicada si Mbappé no firma un nuevo contrato y, en última instancia, podría verse obligado a vender para evitar perder al jugador de 22 años de forma gratuita en 2022.

Se le ha aconsejado a la estrella del PSG que deje el PSG si quiere ganar el Balón de Oro. El exdelantero de Francia y Real Madrid, Nicolas Anelka, ofreció algunos consejos a Mbappé en una carta para The Athletic:

“Si quieres ganar el Balón de Oro, que es lo que debes buscar para compararte con Ronaldo y Messi, tendrás que competir con los mejores”, escribió. “No puedes decir que compites con los mejores cuando estás en el PSG”.

Mientras tanto, el Barcelona también se encuentra en una situación difícil debido a las finanzas del club, según Moisés Llorens de ESPN. El club tiene “serios problemas” porque no hay jugadores dispuestos a irse o aceptar recortes salariales actualmente.

El Barça tiene que reducir la masa salarial para dar cabida al nuevo contrato de Messi, según informa Marca. Francisco Trincao ya se ha ido, se espera que Junior Firpo sea el próximo, mientras que el Barça también espera deshacerse de Samuel Umtiti y Miralem Pjanic.

Sin embargo, de forma bastante preocupante, el informe añade que “habrá que traspasar a más gente” para dejar espacio a Messi. Se menciona a Philippe Coutinho junto a Martin Braithwaite, Carles Aleñá, Clément Lenglet e incluso Antoine Griezmann.