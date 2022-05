Prometen que campeón de UFC tendrá que ‘atravesar por el infierno’ en próxima pelea

El actual campeón de las 155 libras de la UFC, Charles Oliveira, está preparado para su segunda defensa del título, y el retador Justin Gaethje está listo para hacer que el brasileño “atraviese el infierno” para ganar.

Está programado que ambos se enfrenten durante el evento principal de la UFC 274 el 7 de mayo en el Footprint Center en Phoenix, Arizona.

Gaethje ocupa el puesto número 1 según el ranking oficial de peso ligero de la UFC, y está aprovechando el impulso de una victoria candidata a pelea del año sobre Michael Chandler en noviembre.

En diálogo con ESPN, “The Highlight” espera ser “perfecto” dentro del Octágono en los cinco rounds del campeonato. Por lo que Oliveira tendrá que estar listo para absorber golpes como lo hizo Khabib Nurmagomedov cuando peleó contra Gaethje en 2020.

“El 7 de mayo a las 9:30 hora de la montaña, seré perfecto y seré perfecto durante 25 minutos”, dijo Gaethje a través de Middle Easy. “Si puede vencerme, entonces felicitaciones para él. Pero tendrá que atravesar el infierno como Khabib [Nurmagomedov] lo hizo. No es tan poderoso, no tiene la estructura, no tiene la constitución y no tiene derribos explosivos.”

“Va a tener que encontrarme cometiendo un error, extralimitándome y tratando de entrar en una situación de agarre. Fuera de eso, será mejor que rece todos los días para que pueda llevarme al suelo. Si no, va a ser la misma noche que [Michael] Chandler, excepto que cinco rounds. Si hubiera peleado cinco asaltos con Chandler, él hubiese muerto y esa es la verdad. Por lo que me alegro de que no hayamos llegado a los cinco rounds.”

Gaethje promete a los fanáticos una ‘Pelea increíble’ con Oliveira

The Highlight es conocido como uno de los luchadores más entretenidos de la lista. Y los fanáticos pueden esperar ver una “pelea increíble” una vez más el 7 de mayo, según Gaethje.

“Entraré allí y será una pelea increíble”, dijo Gaethje a través de Middle Easy. “Tendré una actuación increíble, sé que lo haré. Porque eso es lo que soy: me luzco, entretengo. Eso es lo que he sido desde que era un niño pequeño.”

En total, Gaethje ha obtenido 20 victorias por detención en su carrera profesional de artes marciales mixtas de 23-3. Ya sea por una victoria o una derrota, la única vez que Gaethje duró cinco rounds en la UFC fue en su pelea con Chandler en la UFC 268.

Bisping piensa que Gaethje debería considerar utilizar su lucha libre

Gaethje no sólo es un golpeador, también es conocido por su gran habilidad en la lucha libre. Y en un video reciente de YouTube, el ex campeón de peso mediano de la UFC Michael Bisping sugirió que Gaethje implementara algo de lucha libre en su plan de acción.

“Si él (Justin Gaethje) usa la lucha libre y derriba a Charles Oliveira, eso podría ser peligroso”, dijo Bisping a través de Low Kick MMA. “Sabemos que Charles es el mejor practicante de sumisión que ha visto la UFC. Pero no significa que él (Gaethje) no pueda ganar una pelea allí. Sólo mira la última vez que Charles Oliveira fue derrotado, eso fue contra Paul Felder … finalmente, habló de más. Felder se le puso encima y conectó cinco o seis codazos duros y violentos, uno tras otro, y el árbitro detuvo la pelea.”

“Pero el punto sigue siendo que un buen luchador, con una base sólida, que no está jugando ese juego, puede ganar”, continuó Bisping. “Si no te involucras en el juego de Jiu-Jitsu, si no sigues las reglas, si no intentas pasar la guardia, si no intentas hacer tus propias sumisiones, no creas tantas aberturas.”

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky