Un cinco veces Pro Bowler dispuesto a regresar a los Seahawks: ¿Quién es?

Los rumores de una potencial vuelta de Richard Sherman a los Seattle Seahawks se mantienen ya que el cinco veces Pro Bowl sigue siendo agente libre. Jeremy Fowler de ESPN reportó que Sherman está “abierto” a volver a los Seahawks, pero está buscando un “contrato decente”.

Me dijeron que esto sigue siendo una posibilidad, que Sherman sigue abierto a volver a la Legión de Boom, o lo que queda de ella”, dijo Fowler en SportsCenter, a través de Bleacher Report. “Ha hecho de la costa oeste su hogar, aún mantiene una casa en Seattle, mucha gente cree que quiere seguir jugando para un equipo de la costa oeste, y Seattle necesita un esquinero. No hay ningún contacto por ahora, pero quizás más cerca del comienzo de los entrenamientos algo pueda arreglarse. Seattle debe decidir cómo invertir el dinero que tienen de [Jamal] Adams antes de invertirlo en otro lado, pero un tipo como Sherman no va a aceptar el sueldo mínimo. Es un jugador de alto nivel que va a querer un contrato decente.

Shaquille Griffin y Quinton Dunbar se fueron como agentes libres, dejando a los Seahawks cortos de esquineros. Valdrá la pena ver si los Seahawks buscan contratar a Sherman cuando comiencen los entrenamientos en julio, si es que sigue como agente libre.

Los Seahawks “siempre están abiertos” a que Sherman vuelva a Seattle, dice Carroll

Al entrenador en jefe de los Seahawks, Pete Carroll, se le preguntó acerca de una posible vuelta al equipo. Carroll dejó la puerta abierta a la posibilidad de que el equipo vuelva a contratar a Sherman, pero admitió que no está en los planes por ahora.

“Siempre está la posibilidad”, dijo Carroll en mayo, según Seahawks.com. He hablado con Sherm varias veces durante la offseason. Nos mantenemos en contacto. Sé que él lo está pensando. Está buscando una oportunidad. Sé que dijo que está analizando ofertas de tres o cuatro equipos. Veremos que pasa, pero es un gran jugador y estoy seguro de que todavía le quedan buenos años. Por ahora vamos a ver que pasará con los novatos que tenemos y luego se verá como siguen las cosas.

Sherman quiere jugar para un equipo que compita por un Campeonato

Carroll añadió que no está buscando contratar esquineros, pero “no le cerrará la puerta a nada”. Carroll y el gerente general del equipo, John Schneider, dijeron que no hay resentimiento entre Sherman y el equipo.

“Por ahora solo les estoy dando el gusto”, añadió Carroll. “En este momento no estamos considerando contratar a nadie más. Pero seguiremos buscando. No dejaremos de hacerlo. Vamos a ser competitivos. En ese sentido dejo todas las puertas abiertas, y esa es solo una de las opciones. Digan lo que quieran, pero las cosas son así.

Sherman solo jugó cinco partidos para los Niners la temporada pasada debido a una lesión en los gemelos que arruinó gran parte de su temporada. Hace apenas dos temporadas atrás, el exjugador de los Seahawks había sido seleccionado para el Pro Bowl, al haber registrado tres intercepciones, once pases desviados y 61 tackles en el año que llegó al Super Bowl con los 49ers. Durante una entrevista con Bloomberg en junio, Sherman indicó que espera ser contratado por un contendiente.

“Solo quiero sumarme a un equipo que compita por un Campeonato, así que me estoy concentrando en eso y esperando a la mejor oportunidad”, dijo Sherman. “Cuando suceda, ahí es donde estaré”.

