Pro Bowl 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

Las estrellas más brillantes de la NFL se exhibirán este fin de semana en Las Vegas durante el NFL Pro Bowl 2022 en el Allegiant Stadium el domingo por la tarde.

El juego (3:00 p.m., hora de inicio del Este) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del Pro Bowl 2022 en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Pro Bowl 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 30 canales de TV en vivo a través del paquete “Sling Orange” de Sling TV, que puede incluir con su prueba gratuita de tres días:

Prueba gratuita de Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Pro Bowl 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días:

Prueba gratuita de transmisión de DirecTV

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver el Pro Bowl 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

Puedes ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 90 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Pro Bowl 2022 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

Puedes ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Obtenga Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver el Pro Bowl 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

Avance del Pro Bowl 2022

Los fanáticos de la NFL obtendrán su dosis de fútbol el fin de semana antes del Super Bowl cuando comience el NFL Pro Bowl 2022 el domingo en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

El enfrentamiento anual de exhibición entre la AFC y el poder de las estrellas de la NFC está de vuelta después de haber sido cancelado la temporada pasada debido a la pandemia de COVID-19. El juego de este año contará con 48 Pro Bowlers por primera vez, que es la tercera mayor cantidad en una sola temporada.

La AFC estará dirigida por uno de esos participantes primerizos, con el mariscal de campo de segundo año de Los Angeles Chargers, Justin Herbert, comenzando el domingo. Herbert, la selección general número 6 en el Draft de la NFL 2020, tuvo una excelente temporada en la que lanzó para 5,014 yardas y 38 touchdowns.

El jugador de 23 años estableció un récord de la NFL para la mayoría de los pases de TD lanzados en las dos primeras temporadas de un QB con 69 y se convirtió en el primer QB de los Chargers en ser nombrado titular de Pro Bowl desde Dan Fouts en 1983.

“Mis prioridades en ese momento eran dondequiera que fuera para entender la ofensiva, aprender eso y sincronizarme con los receptores, y pase lo que pase después de eso”, dijo Herbert sobre su viaje durante sus dos primeras temporadas. “Todo lo que podía controlar era mi esfuerzo y mi actitud y sucederán cosas buenas si te esfuerzas. Es un poco gracioso cómo han funcionado las cosas en los últimos dos años, pero no cambiaría nada”.

Herbert tendrá una plétora de superestrellas con las que trabajar el domingo, incluido el campeón terrestre de esta temporada, Jonathan Taylor. El corredor de los Colts corrió para 1,811 yardas y 18 TD, la mejor marca de la liga en 2021.

Los subcampeones de la AFC, Kansas City Chiefs, estarán representados por su potente trío ofensivo de QB Patrick Mahomes, WR Tyreek Hill y TE Travis Kelce. El profundo de seguridad Tyrann Mathieu también se vestirá para su tercer Pro Bowl.

El equipo de la AFC es formidable en el lado defensivo del balón, liderado por T.J. Watt y Myles Garrett de los Browns. Watt empató el récord de capturas de una temporada de la NFL el año pasado con 22.5, mientras que Garrett anotó 16.

Los grandes de todos los tiempos Tom Brady y Aaron Rodgers fueron nombrados para el equipo de Pro Bowl esta temporada, pero no jugarán para la NFC el domingo. Brady, quien recientemente anunció su retiro, estableció un récord con su decimoquinta selección de Pro Bowl luego de una temporada final monstruosa en la que registró 5,316 yardas aéreas y 43 TD, líder en la liga.

La NFC contará con un trío de QB para el partido del domingo: Kyler Murray (Cardenales), Russell Wilson (Seahawks) y Kirk Cousins ​​(Vikingos). Sus potentes armas ofensivas incluirán a los corredores Dalvin Cook (Vikingos), James Conner (Cardenales) y Alvin Kamara (Saints), los receptores Justin Jefferson (Vikingos), Deebo Samuel (49ers) y CeeDee Lamb (Cowboys), y el ala cerrada George Kittle (49ers).

Cook y Jefferson de los Vikings tendrán su oportunidad en el centro de atención el domingo. Cook lideró la NFC en carreras terrestres esta temporada con 1,159 yardas y encontró la zona de anotación seis veces por tierra. Jefferson, dos veces Pro Bowler, tuvo 108 recepciones para 1,616 yardas y 10 TD en 2021.

El arma dinámica de los 49ers, Deebo Samuel, se exhibirá este fin de semana después de una gran temporada que lo vio atrapar 77 pases para recibir 1,405 yardas y seis TD, mientras que también corrió para 365 yardas y ocho anotaciones.

El juego del domingo contará con un cambio de regla experimental con respecto al inicio de las posesiones llamado método “Spot and Choose”. No habrá saques de salida durante todo el partido. En cambio, el ganador del lanzamiento de la moneda antes del comienzo del juego tendrá la opción de ubicar la pelota en cualquier parte del campo O elegir comenzar en ataque o defensa desde el lugar designado. El equipo que vea primero el balón tendrá que anunciar la posición inicial en el campo antes de que el equipo contrario decida si quiere jugar en ataque o en defensa. El perdedor del sorteo previo al juego tendrá la primera opción para comenzar la segunda mitad.

Durante el juego después de tiros de campo exitosos o intentos de punto después, el equipo que anota puede darle el balón al Equipo B en la yarda 25 del Equipo B y se le presentará un primero y 10, o el Equipo A puede optar por mantener la pelota en su propia yarda 25 y enfrentar un cuarto y 15.

La AFC lidera la serie de todos los tiempos 25-22, incluidas las victorias en los últimos cuatro Pro Bowls.

