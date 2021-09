Potencial rival destroza a Jake Paul: “Un enorme m*****n”

Un año atrás, Jake Paul era relativamente desconocido para los fanáticos de los deportes de combate y ahora, luego de haber derrotado a dos ex – campeones de la MMA, se ha convertido en una de las caras más conocidas del circuito.

El “Problem Child” es un boxeador que ha ganado 4 peleas y no ha perdido ninguna, tres de sus victorias han sido por KO/KO técnico, incluidas una que terminó en el primer round contra el ex campeón de Bellator y de peso wélter del campeonato ONE, Ben Askren en abril de 2021.

La sensación de las redes sociales obtuvo su victoria más importante el mes pasado cuando, después de vencer a Askren, venció al ex campeón de peso wélter de la UFC Tyron Woodley por decisión no unánime.

Entonces, ¿quién será el próximo rival del YouTuber convertido en estrella de boxeo?

Si logra salirse con la suya, será Tommy Fury. Fury, que es medio hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury, ha desafiado constantemente a Paul. Fury tiene un record de boxeo de 7-0.

“TNT” peleó en la previa de la pelea de Paul vs. Woodley en el Showtime Boxing PPV, y muchos lo vieron como la oportunidad para que Fury se cuele en el mercado americano con una victoria impresionante sobre el demasiado pequeño Anthony Taylor. Sin embargo, la pelea duró los cuatro rounds programados y aunque Fury ganó por decisión unánime, dejó a sus fans un poco desilusionados.

Tampocó llamó la atención de Paul con su actuación.

Mucho se había hablado de que, si “El chico problemático” y “TNT” ganaban sus respectivas peleas el 29 de agosto de 2021, luego se enfrentarían entre ellos. ¿Tendrá lugar la pelea? No está claro hasta el momento porque ambos boxeadores han expresado que tienen otras opciones. Pero en una entrevista reciente, Fury fue muy claro acerca de qué piensa de pelear con Paul.

TNT no “se muere” por luchar con Paul, le gustaría y le haría “nocaut” al “Niño Problemático”

En una entrevista reciente con TMZ, Fury dijo que si pelea con Paul tanto la pelea como la previa serían “increíbles” y que “en los papeles” están parejos.

Fury reiteró que no está “llorando y gritando” por el combate de boxeo con Paul, ya que su objetivo principal es convertirse en campeón mundial.

Durante la entrevista declaró que Paul “no quiere pelear” y lo llamó un “m****** gigante.”

“When he grows a pair of bollocks, come and see me,” Fury said. “But until then, don’t ever mention my name ever again.”

“Cuando le crezcan un par de pelotas, puede venir a verme,” dijo Fury. “Hasta ese momento, ni me mencionen su nombre.”

Fury dijo que si le enviaran un contrato para luchar con Paul, lo firmaría “en un siantamén.”

“Sé que si nos encontramos en un ring, él terminaría con la cara en el piso,” dijo Fury.

Fury está 7-0 con 4 victorias por nocaut y nocaut técnico

TNT tiene más experiencia que El Niño Problemático en el cuadrilátero ya que se vanagloria de un récord profesional invicto de 7-0. Cuatro de sus victorias fueron por nocaut o nocaut técnico.

Ha derrotado a contrincantes como Anthony Taylor, Jordan Grant y Scott Williams.

Fury ha acumulado mucha fama en redes sociales en parte por su apellido y en parte por haber sido parte del famoso reality show “Love Island.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jake Paul apunta a un sorprendente futuro rival. ¿Quién es?