[VIDEO] ¡Poirier somete a McGregor al primer KO de su carrera!

La venganza es un plato que se sirve frío. El número 2 en peso ligero, Dustin Poirier, se vengó una derrota de hace más de seis años, derrotando al número 4 Conor McGregor en el evento principal de UFC 257 el sábado por la noche.

El primer round fue muy muy igualado. Al inicio del segundo asalto, Poirier conectó múltiples patadas poderosas en la pantorrilla sobre McGregor, lo que pasó factura al irlandés. A mitad del segundo asalto, la pierna de “The Notorious” parecía comprometida y luego fue sorprendido por el buen boxeo de Poirier, lo que llevó a una victoria por KO técnico para “The Diamond”.

Full sequence of Dustin Poirier’s knockout of Connor McGregor #UFC257 pic.twitter.com/E3GXoSPFxc — George Balekji (@GeorgeBalekji) January 24, 2021

Con la victoria, Poirier probablemente luchará por el título vacante de peso ligero si el campeón Khabib Nurmagomedov se retira.

Poirier y los compañeros de lucha de McGregor reaccionaron a la pelea:

Khabib Nurmagomedov, Jorge Masvidal, Khamzat Chimaev y más reaccionan al evento principal de UFC 257

El campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov escribió: “Esto es lo que sucede cuando cambias de equipo, dejas a los compañeros de entrenamiento que te convirtieron en campeón y entrenas con niños pequeños, lejos de la realidad”.

El “Baddest Motherf *****” de la UFC y el compañero de entrenamiento de Poirier, Jorge Masvidal, tuiteó: “Conozco a @DustinPoirier desde su primera o segunda pelea en la UFC y estoy muy feliz de que ahora sea uno de los mejores luchadores en el mundo”.

El ex campeón de peso semipesado de UFC, Jon Jones, tuiteó la bandera estadounidense: “Felicitaciones DP”.

El peso ligero número uno, Justin Gaethje, escribió: “2021 va a ser un viaje increíble en esta división. Gran noche de peleas. Feliz por @DustinPoirier”.

El mejor clasificado de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling, tuiteó: “¡Poirier le recuerda al mundo quién es! Actuación muy impresionante de Dustin, especialmente utilizando esas patadas de pantorrilla”.

Askren escribió: “¡¡¡Maldito DP lo hizo !!! Guau.” Continuó: “¡Conor está sobrevalorado!”

El ex campeón de peso ligero de UFC, Rafael dos Anjos, escribió: “Felicitaciones a @DustinPoirier por una gran actuación. La división de peso ligero tiene más nivel que nunca.”

Ali Abdelaziz, que entrena jugadores como el campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov y el número uno en el ranking Justin Gaethje, escribió: “Khabib es el rey”.

Tony Ferguson, el peso ligero número 5 del ranking, escribió: “Buena pelea, caballeros @TheNotoriousMMA x @DustinPoirier. Fue genial ver a los fanáticos en las gradas # ufc257”.