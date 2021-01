Pochettino le da oportunidad a exjugador del Barcelona en PSG ¿quién es?

Recién aterrizado en el banquillo del PSG, una de las primeras decisiones de Mauricio Pochettin Mauricio Pochettino fue incorporar a Xavi Simons de 17 años a su lista de convocados para los dos partidos que ha dirigido como técnico parisino. Una apuesta muy parecido a lo que ha estado haciendo el Barça, su rival en la Champions League, desde inicio de temporada con Ansu Fati y Pedri. Estos dos han dado buenos resultados

Thomas Tuchel hizo lo mismo al apostar con jugadores como Kays Ruiz-Atil, Timothée Pembélé, Bandiougou Fadiga o Maxen Kapo. Pochettino decidió hacer su propia apuesta con el joven neerlandés.

El ex entrenador del Tottenham Hotspur le llamó nada más llegar para que estuviera en el banquillo del partido a un gol ante el Saint Etenne el 6 de enero. Repitió después el 9 de enero en el 3-0 ante el Brest. Por ahora, ha dado buenas sensaciones y promete ser alguien de importancia a largo plazo.

El centrocampista neerlandés llegó al PSG en 2019 procedente precisamente del Barcelona. Thomas Tuchel nunca le ha dado minutos con el primer equipo, aunque fue convocado solo dos veces por el técnico alemán contra Lens y Nîmes.

El paso de Simons por Barcelona

Simons era una de las joyas de La Masía durante sus primeros años. El fue una de las figuras de la cantera del Barça cuando participaban en competencias como La Liga Futures.

El jugador fue transferido al PSG a mediados de año por un contrato que estimaron alrededor US$1.3 millones al año. El joven explicó en una entrevista con la cadena nacional neerlandesa NOS el razonamiento por el cual decidió dejar a La Masía ya que “todos sueñan con Messi, pero uno tiene que crear su propio camino”

Ya ha tenido un paso breve por el primer equipo parisino al jugar en su primer partido el 5 de agosto pasado en el un amistoso ante el Sochaux.

Que Simons llegue a jugar con el primer equipo es un cosa. Que tenga oportunidades adicionales en el futuro dependerá de su rendimiento. Él es el único en ser convocado por Pochettino. Dentro de estos últimos partidos también se han llamado a jóvenes talentos como Edouard Michut, Kenny Nagera, El Chadaille Bitshiabu y Soumaula Coulibaly en sesiones de entrenamiento.

Esta fue una de las reglas que aceptó el joven y se verá cómo evoluciona dentro del plantel ya que el equipo comienza a tomar forma en una etapa importante de la temporada.

