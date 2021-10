Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Perú vs Chile: Hora y Cómo ver el Livestream

Perú recibe a Chile en el Estadio Nacional de Lima en un encuentro crucial por las Eliminatorias para el Mundial 2022. El enfrentamiento reúne a una de las rivalidades más grandes del fútbol sudamericano.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

En Estados Unidos (comienza a las 7 p.m. esta) no se verá por televisión, pero cualquier person podrá allí podrá ver Uruguay vs Colombia y todas la eliminatorias mundilaistas de la CONMEBOL exclusivamente por FuboTV.

Se tiene se suscribir al paquete “Latino Plus” o el “Fubo Starter” y el complemento “CONMEBOL & More”:

Watch on FuboTV

Una vez suscrito a FuboTV, puede ver Uruguay vs Colombia en vivo por el app de FuboTV (en el canal fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1),

en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o Android tablet.

También puedes ver a través de tu computadora por via la página de FuboTV.

Si no lo puedes ver en vivo, FuboTV también ofrece 250 hours de espacio de nube DVR además de un servicio que te permitir ver programas que te opermiten ver partidos que se disputaron hace 72 horas on demand, si no lo grabaste.

La previa de Chile vs Perú

Muchos piensan que Brazil vs. Argentina es una de las rivalidades más importantes en el mundo del fútbol, pero esa dupla pierde por goleada ante la histórica e intensa rivalidad llamada “Chi-Pe” o “El Clásico del Pacífico”.

Hay mucho en juego en este partido ya que enfrenta a dos equipos que están con un pie afuera de Qatar. Perú y Chile se encuentran séptimo y octavo respectivamente y una victoria sumada a que se den otros resultados podrían impulsarlos a estar en carrera nuevamente.

Perú cuenta con todo su plantel y pudo entrenar el martes. Gareca convocó a 30 jugadores y aún está resolviendo algunos problemas. Uno de ellos es hablar con el defensor de Boca Juniors Carlos Zambrano. Gareca dijo que tenía que conversar con el ex jugador del Eintracht Frankfurt acerca de su presente en la selección nacional, especialmente después de su expulsión ante Brasil.

Los temas más importantes son la salud del hombre del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz y del defensor del Atlas, Anderson Santamaria. Ambos se realizaron estudios para conocer la gravedad de sus lesiones.

Una buena noticia para los hinchas peruanos es que La Bicolor puede contar con el hombre del Club América Pedro Aquino en el mediocampo, así como también con su goleador histórico Paolo Guerrero.

Chile no ha ganado en las Eliminatorias desde que venció 2-0 a Perú el año pasado en Santiago. Les faltarán tres jugadores para este encuentro. Martín Lasarte no podrá contar con Edu Vargas y Eugenio Mena. Ambos quedaron fuera de la convocatoria debido a sus lesiones.

Francisco Sierralta también se quedó afuera. La Federación de Fútbol de Chile confirmó que el defensor del Watford no viajó con el equipo a Perú porque aún se está recuperando de un golpe que sufrió contra el Leeds United el fin de semana pasado. Se quedó en Inglaterra para llevar a cabo la recuperación. Por esta razón no será parte del equipo el martes.

Pero la mayor ausencia será la de Arturo Vidal. “El Rey” se quedará afuera del partido contra Perú porque tiene que cumplir una fecha de suspensión pero regresará para los dos últimos partidos de las eliminatorias. El hombre del Inter se encuentra nuevamente con el agua hasta el cuello a raíz de la difusión de un video suyo en el que pareciera estar alcoholizado luego de una noche de fiesta en Italia.

https://twitter.com/DuplosCL/status/1445443651740442630?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445443651740442630%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-32627594162507285784.ampproject.net%2F2109272305001%2Fframe.html

Vidal fue el único anotador en la victoria 2-0 sobre Perú en noviembre del año pasado y se lo extrañará en este encuentro.

Sin embargo, el golpe más duro para La Roja puede ser el del hombre del Bayer Leverkusen Charles Aranguiz.

Este es el aprieto en el que se encuentra Lasarte ya que podría contar con Tomás Alarcón, Pablo Galdames, Diego Valdés o incluso Luis Jiménez para reemplazar a Aranguiz en caso de que no pueda jugar.

Mientras tanto, uno tiene que ver cómo serán utilizados el hombre de Unión Española Bastián Yánez y Francisco Sierralta. A estas alturas, su presencia en el partido de Lima es muy dudosa.

Alineación probable de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Edison Flores, Cristián Cueva, Paolo Guerrero

Alineación probable de Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Enzo Roco; Tomás Alarcón, Charles Aranguiz, Erick Pulgar, Jean Meneses, Ben Brereton Díaz, Alexis Sanchez

Historial:

Partidos anteriores: 83

Victorias para Perú:23

Victorias para Chile: 46

Empates: 14