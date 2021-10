Periodista insiste que Tom Brady no está enfermo: ¿Qué tiene?

Mucho se ha dicho de la voz rasposa de Tom Brady antes de su regreso a New England, pero alguien que tiene información de los Tampa Bay Buccaneers no cree nada de lo que se dice.

“Tom Brady no está enfermo”, escribió Jenna Laine, de ESPN. “Ha tenido problemas con su voz un par de veces desde el comienzo de los entrenamientos. La afición fue muy ruidosa hoy, así que tuvo que gritar más fuerte de lo común. Tuvo que hacer eso la semana pasada también.

Heads up: Tom Brady isn’t sick. He’s had issues a couple times losing his voice, going back to this summer in camp. The crowd noise was extra loud today so he was shouting over it. He had to do that last week too. — JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) September 30, 2021

Brady también tuvo que gritar en los momentos antes de cada jugada frente a la afición de Los Angeles en la semana tres, en medio de un estadio lleno por primera vez desde 2019. Con un total de 73205 mil personas, el público generó un gran bullicio digno de ser comparado con los lugares más difíciles para jugar en la NFL, según el Orange County Register.

De cualquier manera, cuando habló con la prensa las cosas no parecían estar muy bien al escuchar su voz rasposa durante toda la conferencia de prensa. Brady respondió preguntas acerca de eso, incluyendo preguntas acerca de cuando estuvo ronco durante el verano en la época de entrenamientos, como notó Laine.

“No lo sé, me ha pasado ya algunas veces. No sé lo que está pasando. Tengo que buscar una solución”, Brady dijo a través de CBS Sports Boston. “Dije que mi voz está más cansada que mi brazo. ¿Pueden creerlo? Volvió a pasar, lo sé. Es muy extraño. Algo de ver estar -no puedo explicarlo”.





A pesar de cómo se siente Brady, está concentrado en ayudar a los Bucs a recuperarse de la derrota frente a los Rams y derrotar a su ex equipo, los New England Patriots, este domingo. Esto no ha evitado las reacciones por parte de la afición y los medios, y esto incluye comparaciones con el ´Flu game´, cuando Michael Jordan jugó enfermo en las finales de la NBA de 1997 para los Chicago Bulls frente a los Utah Jazz.

¿Brady vs. COVID-19?

Mientras que Brady ha superado las expectativas al seguir jugando con más de 40 años, no pudo evitar contraer COVID-19 en invierno pasado. Le pasó poco después del festejo luego de haber ganado el Super Bowl, según Laine.

La especulación de que volvió a contraer COVID, principalmente por parte de la afición, surgió debido a su ronquera el jueves. Sin embargo, según el último reporte de lesionados de los Bucs muestra que Brady está disponible para jugar.

También está vacunado. Esto fue confirmado cuando el entrenador de los Bucs, Bruce Arians, anunció en septiembre que ya habían vacunado a todos los jugadores, según Joey Knight, del Tampa Bay Times. La vacuna no evita que nadie, incluyendo a los Bucs, contraiga el COVID.

Bucs contrayendo COVID

El receptor estrella, Antonio Brown, se perdió el partido de la semana pasada frente a los Rams porque dio positivo, según Adam Schefter, de ESPN, via Laine. Brown y los Bucs no son los únicos en pasar por esto, ni dentro ni fuera de la NFL.

La CDC reportó que de las 183 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos, 5226 han fallecido al haber vuelto a contraer el virus, y 16689 personas han sido hospitalizadas.

Brady anticipó que el desafío del COVID será más grande esta temporada que la anterior, a pesar de la vacuna.

Creo que será un factor más grande esta temporada que la anterior. Me refiero a como estamos haciendo las cosas ahora, por toda la cantidad de gente en los estadios y por como estamos haciendo de un lugar a otro”, Brady dijo a través de Rick Stround, del Tampa Bay Times.

