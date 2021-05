La carrera pugilística de Billy Joe Saunders corre peligro después de la lesión que sufrió en su cráneo el sábado por la noche al ser derrotado por Canelo Álvarez.

El tapatío conecto con un uppercut devastador en el octavo asalto que dejó golpeado a Saunders. Eventualmente, la esquina del inglés no permitió que siguiera la pelea en la que estaba en juego la unificación de los cinturones de ambos campeones.

El promotor de esta cartelera,Eddie Hearn, confirmó que el excampeón inglés sufrió una lesión en la que tuvo fracturas en su hueso orbital y tres en su pómulo. Esta lesión tomará meses para recuperar de tal manera que pueda volver a combatir de manera segura y sin complicaciones.

Full story (free-to-read) on the news Billy Joe Saunders will undergo surgery https://t.co/2kfSWaN3rk — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 9, 2021

¿Cuál fue la lesión que sufrió Saunders?

De acuerdo a los informes médicos y lo Saunders, 31, suffered a quadripod fracture to his orbital bone. El martes, el peleador prometió regresar al cuadrilatero y no “se sintió superado” de acuerdo a su cuenta de Facebook.

Al terminar la pelea, Saunders fue llevado de emergencia al HospitalJohn Peter Smith Hospital en Fort Worth donde fue intervenido quirúgicamente el lunes.

“Estará fuera durante mucho, mucho tiempo,” dijo Hearn al terminar la pelea.

Aquí está una mejor explicación de la lesión.

VideoVideo related to ¿peligra la carrera de rival de canelo? ¿cómo sigue billy joe saunders? 2021-05-11T14:35:56-04:00

En los últimos años han habido lesiones similares que han sufrido boxeadores. Un ejemplo fue el del excampeón mediano Kell Brook cuando perdió contra Gennady Golovkin en el 2016.

Legendary Boxing Highlights: Golovkin vs BrookHey ! It's been a while! I hope you will like this one. Gennady Golovkin vs Kell Brook Sorry for the quality of that video, it's not true HD. Two others videos coming up very soon. The first one is a highlights and the second one is a surprise 😀 Soundtrack: Vangelis – Conquest of… 2016-10-14T23:04:06Z

Desafortundamente, al año siguiente tuvo la misma lesión en el ojo derecho contra Errol Spence, Jr.

FULL FIGHT | Kell Brook vs. Errol Spence Jr. (DAZN REWIND)May 27, 2017 — Kell Brook vs. Errol Spence Jr. from Bramall Lane in Sheffield, United Kingdom. Subscribe to our YouTube channel 👉 bit.ly/DAZNBoxingYouTube Download the DAZN app now 👉 bit.ly/DAZN_YT Follow DAZN Boxing On Social Media 👇 Twitter: twitter.com/DAZNBoxing Instagram: instagram.com/DAZNBoxing Facebook: facebook.com/DAZN 2020-02-07T02:00:10Z

El joven peso completo Daniel Dubois también sufrió la misma lesión cuando perdió contra Joe Joyce en el 2020.

Daniel DUBOIS Vs Joe JOYCE || FULL FIGHTDaniel DUBOIS Vs Joe JOYCE || FULL FIGHT 2020-11-29T02:09:08Z

Para Saunders, este fue un golpe muy fuerte. Él quería competir de cualquier manera y antes del combate dijo: “Antes de ponerme en una rodilla, prefiero irme estar caído de espalda y sin pulso”.

¿Cómo fue la reacción?

En la conferencia de prensa, Alvarez habló de manera extendida sobre el uppercut en el octavo round. También notó que Saunders estaba teniendo problemas abriendo su ojo y que veía que le decía “no” a su esquina. Su entrenador, Mark Tibbs, eventualmente le dijo al referí de la pelea que su pugilista no podía continuar sin arriesgar un daño aún más severo a su ser.

CANELO MESSAGE TO BILLY JOE SAUNDERS AFTER BREAKING FACE & STOPPING HIM; PRESSES CALEB PLANTFightHype.com is on hand at AT&T Stadium in Arlington, Texas where multi-division world champion Canelo Alvarez faces off with super middleweight champion Billy Joe Saunders. You don't want to miss what went down after all the fights. Check it out! 2021-05-09T06:41:19Z

Álvarez indicó que le dijo a su entrenador Eddy Reynoso cuando estaba en su esquina que no había manera que Saunders saliera para el noveno round por que le “rompió la mejilla”.

Canelo dijo después de la pelea: “Cuando te fracturas la mejilla pones en riesgo a tu vida y no puedes continuar así.”

¿Cuál es el próximo reto para Canelo?

Aunque no le faltan pretendientes, Canelo ya tiene en mente su próximo rival. Lo dejó muy claro al minimizar las amenazas de Demetrius Andrade después de la pelea. Andrade también es promovido por Eddie Hearn y tiene un actual contrato con DAZN, con quien Canelo ya no está asociado.

CANELO ERUPTS "GET THE F**K OUT OF HERE"; HEATED ALTERCATION WITH ANDRADE AFTER STOPPING SAUNDERSFightHype.com is on hand at AT&T Stadium in Arlington, Texas where multi-division world champion Canelo Alvarez faces off with super middleweight champion Billy Joe Saunders. You don't want to miss what went down after all the fights. Check it out! 2021-05-09T06:28:14Z

Todo indica que la próxima pelea va a ser Caleb Plant, el peleador que tiene el único cinturón que la falta a Canelo en las 168 libras.

Caleb Plant roughs up Caleb Truax, wins by unanimous decision | HIGHLIGHTS | PBC ON FOXIBF Super Middleweight Champion Caleb Plant (21-0) put on a boxing clinic in Saturday night's main event against former champ Caleb Truax. The Plant stays undefeated, moving to a 21-0 record, and had a message for Canelo Alvarez after the fight. #PBConFOX #PBC #CalebPlant #CalebTruax SUBSCRIBE for more from PBC ON FOX: foxs.pt/SubscribePBCONFOX The all-new… 2021-01-31T04:49:05Z

Hearn dijo que la única pelea que se puede hacer es Canelo-Plant y sería cuando el mexicano regrese al ring en septiembre.

Una victoria contra Plant, y Canelo sería el gran favorito,lo establecería el campeón indiscutido en la categoría supermediana.

La gran pregunta ahora sería cuál plataforma o canal transmitiría esta pelea.

