¿Peligra la Copa América en Argentina por causa de la nueva ola de coronavirus?

En las últimas horas, la Copa América pasa por unos momento críticos. Este torneo ya ha pasado por varios traspiés por causa de la pandemia. Es parte de la realidad de Sudamérica ya que esta región está muy complicada por lo que está ocurriendo a nivel sociopolítico. Uno de esos países es Argentina.

Argentina pasa por un momento crítico donde está por encima de los 100,000 casos semanales de coronavirusobligando al Presidente Alberto Fernández a tomar medidas restrictivas ante el agobio y saturación del sistema sanitario. En el medio, está el fútbol argentino, que aún continúa y la máxima competencia de selecciones, la Copa América, que el mandatario cuestionó si los contagios continúan.

Si las cosas siguen así, es posible que tendrán que buscar un reemplazo de último minuto o Colombia sería la sede exclusiva del torneo. Esta noticia justo salió cuando la CONMEBOL confirmó que los premios para las selecciones se aumentarían para esta edición.

Fernández tambien confirmó que las clases presenciales se han cancelado en las escuelas por causa de un aumento de casos en los últimos días en el país austral.

La ola de contagios en el fútbol argentino

Este viernes, Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre fuerte de la AFA habló sobre la creciente cantidad de contagios y la posibilidad de un parate a la actual competencia. “Sería muy difícil parar el fútbol hoy, pero nadie puede asegurar nada a futuro”, dijo el dirigente, dejando la puerta abierta a la chance de tomar esa determinación si la situación empeora.

Esta entrevista ocurrió justo antes de una reprogramación de partidos que hizo la Asociación del Fútbol Argentino después de los ajustes que hizo en gobierno nacional, así evitando que algunos partidos puedan ser jugados por la noche en la Ciudad de Buenos Aires.

“Todo eso me preocupa, veo objetivamente lo que pasa con los equipos argentinos. Veo lo que pasa en los planteles y no han salido de la argentina, eh. Los contagios se repiten. No es otra cosa que producto de ser parte de una sociedad donde los contagios aumentan, simplemente”.

Además, Russo mencionó que hubo menos cuidados y se aflojó el cumplimiento de los protocolos establecidos, por ende, dentro del fútbol argentino hubieron brotes importantes dentro de los equipos. “El fútbol tiene la capacidad de testear dos o tres veces por semana, pero hay que reconocer que hubo un relajamiento”, analizó Russo en una entrevista con Fútbol Continental.

En esta nota el directivo también advirtió que el alto número de testeos influyó en que se hayan detectado tantos casos: “Los testeos los pagan los clubes, no el Estado. Hay actividades que lo pueden hacer y otras que no. Una fábrica no puede hisopar cada dos o tres días”.

Por ahora, la CONMEBOL no ha hablado al respecto, aunque el presidente Alejandro Domínguez ya dejó entender las intenciones de su entidad. En una entrevista que le dio a ESPN Argentina, Domínguez habló al respecto: “La Copa América va con público o sin público. Intentaremos lograrlo y de eso dependemos y somos respetuosos de la política sanitaria de cada uno de los dos países, pero la intención conversada con el ministro Lammens y también con el ministro Lucena del deporte de Colombia es que tengamos por lo menos 30 % de los estadios con público”

La Copa América se inaugura el 13 de junio en el Estadio Monumental de Núñez.

