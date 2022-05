Peleadora busca ‘fulminar’ a Amanda Nunes: ¿Quién lo quiere hacer?

La ex campeona de la UFC de dos divisiones Amanda Nunes perdió su cinturón de peso gallo ante Julianna Peña, y “The Venezuelan Vixen” está lista para volver a eliminar a la GOAT (mejor de todos los tiempos).

Nunes es por consenso la mejor artista marcial mixta femenina de todos los tiempos, pero en diciembre en la UFC 269, su racha de 12 victorias llegó a su fin cortesía de la estrangulación desnuda de Peña.

“The Lioness” continúa siendo la campeona de las 145 libras, pero aceptó una revancha instantánea contra The Venezuelan Vixen, y ambas planean pelear a fin de año. Peña y Nunes también son entrenadoras en la temporada número 30 de “The Ultimate Fighter” de la UFC, que comienza a transmitirse semanalmente el 3 de mayo a través de ESPN+.

Durante una entrevista reciente en “Morning Kombat”, Peña dio su opinión sobre la renovada motivación de Nunes. The Venezuelan Vixen cree que va a competir contra la mejor Nunes de la historia, y tiene la esperanza de que se encuentren dentro del Octágono en septiembre.

“Creo que encendí una lata de gasolina justo debajo de su trasero”, dijo Peña a través de MMA Junkie. “Ella va a estar más concentrada que nunca. Creo que va a ser la mejor Amanda que jamás haya sido, lo cual es extraño porque eso es lo que dijo que iba a hacer la primera vez. Así que ahora tengo que decir, ‘OK, esta vez es en serio. Esta vez habla en serio’.”

“Ella viene al 110 por ciento, y voy a obtener la mejor versión de Amanda Nunes. Eso es genial, porque estaba lista para esa mejor versión de Amanda Nunes en agosto. Estaba lista para esa mejor versión de Amanda Nunes en diciembre. Cuando sea que se de esa fecha, con suerte en septiembre en la cartelera de Jon Jones, estaré lista para esa mejor versión de Amanda Nunes.”

Peña cree que ha estado en la cabeza de Nunes mucho antes de su pelea en la UFC 269

The Venezuelan Vixen cree firmemente que The Lioness había estado evitando una pelea con ella por años. Nunes inventaba excusas para no competir contra ella, Peña le explicó a Brian Campbell de “Morning Kombat”.

“Creo que siempre he tenido la ventaja mental cuando se trata de Amanda”, dijo Peña. “He estado pidiendo por esta pelea durante los últimos cinco años y ella no ha querido pelear conmigo. Ella siempre ha puesto todas las excusas posibles, como que yo no soy digna de ella.”

“O, ‘Oh, voy a ir por Ronda (Rousey) en su lugar’. O simplemente encuentra una manera de salirse de cada pelea que tenemos. Obviamente, lo que siento y lo que digo y cómo abordo las cosas le molesta porque lo ha dejado muy en claro.”

Peña se autoproclamó ‘La asesina de la más grande’

Peña, quien tiene un récord profesional de artes marciales mixtas de 11-4, no se ha proclamado la GOAT femenina de MMA por haber vencido a Nunes. En su lugar, ella se ha inclinado hacia el título “Asesina de la GOAT”.

“¿Crees que cuando vences a la GOAT, te conviertes en la asesina de la GOAT?” continuó Peña. “Bueno, entonces creo que podría ser la asesina de la GOAT.”

Peña actualmente ocupa el puesto número 4 en la clasificación libra por libra femenina según el sitio web de la UFC, y Nunes (21-5 MMA) se encuentra en el número 2, una posición por debajo del primer puesto que fuera suyo durante tanto tiempo.

