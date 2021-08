¿Cómo terminará la pelea de Jake Paul con Dana White?: “Lo noquearé”

Parece que el presidente de la UFC, Dana White, debería mantenerse en alerta si termina en la misma discoteca de Las Vegas que Jake Paul, según el YouTuber.

MMA Junkie compartió un video en Twitter de una conferencia de prensa improvisada el 25 de agosto, de la cual Paul participó.

Se le preguntó “El Niño Problemático” si alguna vez había considerado invitar a White a una de sus peleas, ya que Paul ha ido a muchos eventos de la UFC, incluyendo el del UFC 264 el mes pasado. Paul peleará frente al ex campeón de peso wélter de la UFC, Tyron Woodley, en el evento principal de Showtime Boxing en domingo 29 de agosto.

El Niño Problemático y White se han criticado mutuamente durante meses. Paul critica al presidente de la UFC debido al poco dinero que ganan los luchadores mientras que White desestima las habilidades pugilísticas de la sensación de las redes sociales.

“No creo que Dana venga, amigo”, respondió Paul. “Nos peleamos todo el tiempo, pero al final siempre está hablando de mi y yo de él. Trata de desmerecer lo que estoy haciendo. Primero dice que adora a Tyron Woodley, que ha ganado cinco campeonatos de la UFC y que es el mejor luchador wélter de todos los tiempos. Y de repente, doce meses después, apesta, que Jake Paul peleará con él, bla bla bla. Solo quiere desmerecer todo lo que hago. Pero eso es lo que haría en su lugar. Es un tipo inteligente.

Luego se le preguntó a Paul cómo “terminará la historia” entre él y el presidente de la UFC.

“Creo que terminar encontrándome con él en una discoteca en las Vegas y terminaré noqueándolo”, respondió Paul. Miren el video de la conferencia de prensa de Paul abajo:

Amando Serrano y Tommy Fury entre los otros que pelearán en el mismo evento que Paul vs. Woodley

En total, habrá cinco peleas que se llevarán a cabo durante el evento de Showtime Boxing. Las peleas son:

Jake Paul vs. Tyron Woodley

Amanda Serrano vs. Yamileth Mercado

Daniel Dubois vs. Joe Cusumano

Nan Baranchyk vs. Montana Love

Tommy Fury vs. Anthony Taylor

El evento se llevará a cabo en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio, ciudad natal de Paul.

Paul le ha dedicado mucho tiempo al boxeo: “Es lo más duro que he hecho en mi vida”

Es evidente que Paul cree fervientemente en sus habilidades pugilísticas. Eso se debe a la gran cantidad de tiempo que le ha dedicado al deporte. Desde hace tres años que Paul se ha dedicado al boxeo como si fuera un trabajo de tiempo completo.

“Amo boxear”, dijo Paul en una entrevista reciente con NY Fights. Me enamoré del deporte. Es un gran sentimiento noquear a alguien y golpear a alguien en la cara. Toda mi vida ha sido una lucha. Nadie me ha regalado nada, así que me siento como en mi casa. Siento que nací para pelear. Y me gustan los desafíos. Me motivan los desafíos.

“El boxeo es un trabajo a tiempo completo. Vivo en el centro de entrenamiento -duermo, como, me recupero, no me voy de fiesta, no me distraigo con nada- todo eso hace que esto sea lo más duro que he hecho en mi vida. Y ni hablar de todo lo promocional. Creo que he tenido alrededor de 75 entrevistas en las últimas tres semanas. Es interminable.

2