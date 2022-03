Pedri: “En el Madrid me dijeron que no tenía nivel”

El centrocampista del FC Barcelona, Pedri ha revelado que fue rechazado por el Real Madrid cuando era joven porque los blancos pensaron que no tenía la calidad para triunfar cuando se presentó a prueba.

El joven de 19 años se ha convertido en uno de los jugadores más emocionantes del fútbol mundial durante su etapa en el Barcelona, ​​pero le dijo a Cope que podría haber terminado en el Santiago Bernabéu.

“Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en las canchas”, dijo. “Entrené tres días. Uno creo que estaban jugando, y me bajaron con el B a entrenar, y al final me dijeron que no tenía nivel para estar ahí y que me iban a dejar para seguir buscando”.

Pedri continuó diciendo que, aunque no apreciaba especialmente que el Real Madrid lo rechazara, sí lo motivó a demostrar su valía en otro lugar.

“Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te motiva a pensar que si no te querían, ahora vas a trabajar duro para que en el futuro pueda llegar algo más”, agregó. . “Ahora estoy donde quiero estar [en Barcelona]. Nunca he conocido a la persona que me dijo que no. No recuerdo quién es. Le diría que ahora me estoy divirtiendo en el Barcelona”.

Pedri ya ganó el premio Golden Boy 2021, que se entrega al mejor jugador Sub-21 de las cinco mejores ligas de Europa, así como el Trofeo Kopa en el Balón de Oro 2021. El Trofeo Kopa es para el mejor jugador joven del fútbol masculino.

Pedri revela su mejor gol

Pedri también habló sobre algunos de los aspectos más destacados de su carrera hasta el momento y se abrió a su mejor gol. El joven de 19 años apostó por su gol ante el Galatasaray en los octavos de final de la Europa League y se mostró feliz de explicar por qué.

“Me lo dio Ferran y vi que venía Marcao, así que no toqué el balón. Pensé que me lo iba a quitar, pero se fue al suelo incorrectamente y falló, y cuando fui a disparar vi que entraba otro desafío, así que disparé bajo”, dijo. “Si hubiera otro desafío, habría seguido hasta encontrar el espacio. La verdad es que fue un buen gol. Creo que es el mejor que he marcado hasta ahora. Pero espero que vengan mejores goles”.

El gol vio al Barcelona hacer el 1-1 en Estambul. Los visitantes ganaron el juego a través del gol de Pierre-Emerick Aubameyang en la segunda mitad para avanzar a los cuartos de final de la competencia.

Pedri habla de las celebraciones del Clásico

Pedri también se refirió a la impresionante victoria por 4-0 del Barcelona sobre el feroz rival Real Madrid la última vez en el Santiago Bernabéu. Hubo muchas celebraciones después del pitido final, que no cayó bien en Madrid, pero Pedri dice que es comprensible que su equipo estuviera emocionado por la victoria.

“Cuando ganas 4-0 a tus archirrivales, lo vas a celebrar así porque te da una alegría inmensa”, explicó. “Fue un partido inolvidable, pero ahora estamos en la selección [española] y todos somos un equipo. Aquí nos vemos igual y nos reímos de la misma manera. No dudamos en eso. Somos un equipo y queremos ganar juntos”.

La victoria del Clásico vio al Barcelona poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas ante el Real Madrid, extender la racha invicta del equipo a 13 juegos y cerrar la brecha con el Sevilla en el segundo lugar a solo tres puntos con un juego pendiente.

