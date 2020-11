El Papa Francisco se reune con jugadores de la NBA ¿de qué hablaron?

El deporte siempre ha sido un factor que puede generar cambios en la sociedad y pocas veces se vio eso tan claro que en el último año. Entre las campañas buscando justicia social y terminar con el racismo, los deportistas han sido parte vital de su éxito,

Uno de los grande ejemplos es el baloncesto profesional en Estados Unidos. Este deporte, ya sea a nivel masculino o femenino, fue una de las entidades fundamentales en apoyar causas sociales durante este tiempo.

Aún después de las elecciones en Estados Unidos, algunos jugadores se mantienen activos en otros temas y ellos buscan expandir sus esfuerzos hacia otros países.

El lunes, cinco jugadores de la liga estuvieron en la biblioteca papa del Palacio Apostólico reunidos con el Sumo Pontífice hablando de lo que están haciendo ellos a nivel individual y colectivo dentro de las iniciativas de justicia social de las que se ha comprometido la liga durante la burbuja de Orlando.

Kyle Korver and Anthony Tolliver were among a delegation of NBA players and union officials that met with Pope Francis, who last week invited them to discuss their advocacy on social justice issues. pic.twitter.com/dSQ4Gp74TL

— Creighton Men’s Basketball (@BluejayMBB) November 23, 2020