Pachuca vs América: Hora y cómo ver el Live Stream

Pachuca recibe a América el miércoles en el Estadio Hidalgo en una fecha entre semana de la Liga MX. Pachuca viene de vencer a Necaxa por 1-0 y busca asegurarse un lugar post temporada con una victoria ya que tiene un partido por sobre sus competidores más cercanos. América, mientras tanto, busca cortar su mala racha tras perder sus dos últimos partidos y consolidar su liderazgo en la tabla. El partido comienza a las 10:05 pm hora del este.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Pueden ver el live stream de TUDN, Univision y otros 100 canales en vivo por FuboTV, que viene con una prueba gratis de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver América vs Chivas en vivo por el app de Fubo, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android

También puedes ver a través de tu computadora por la página de FuboTV.

DirecTV Stream (previamente conocido como AT&T TV) tiene cuatro diferentes paquetes de canales: “Entertainment,” “Choice,” “Ultimate” and “Premier.” Univision está incluido en cada uno, mientras que TUDN están en los paquetes “Ultimate” y y los que siguen, Pero puedes escoger cualquier paquete y cualquier agregado que desees durante tu prueba gratis de 14 días.

Tengan en cuenta que la prueba no es promocionada como tal, pero el costo de entrada sería $0 cuando se suscribe. Si mira por su computador, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo mira por su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer me, pero le pueden devolver su dinero si cancela antes de los 14 días:

Previa Pachuca vs América

Los “Tuzos” y las “Águilas” se enfrentan por primera vez desde el dramático empate de Liguilla cuando los de Hidalgo lograron eliminar a Club América por goles de visitante tras un resultado global de 5-5.

Pachuca está recuperando el rumbo y buscan consagrarse en lo que será el quincuagésimo encuentro entre ambos equipos.

El equipo no contará con su atacante Avilés Hurtado, quien obtuvo su quinta tarjeta amarilla del torneo el pasado fin de semana y no estará disponible para el partido entre semana.

América se quedó con un sabor amargo tras el empate sin goles contra Chivas en el Clásico Nacional. Los medios mexicanos apuntaron al árbitro César Arturo Ramos como uno de los motivos por los que los azulcremas no ganaron luego de dos instancias en que jugadores de Chivas cometieron infracciones merecedoras de tarjeta roja.

A pesar de esto, el árbitro ni siquiera acudió al VAR para confirmar los incidentes. Hubo rumores de que América podría presentar una queja contra el oficial, pero las autoridades del equipo decidieron no llevar a cabo dicha acción.

“Uno no queda satisfecho cuando cree que algunas de las decisiones podrían haber resultado diferentes”, dijo el técnico americanista Santiago Solari.

“Hay errores de arbitraje a lo largo de un torneo y las cosas terminan equilibrándose y esperamos que termine siendo así. No tenemos ningún mal pensamiento. Nos tocaron [las decisiones] en contra y seremos pacientes”.

Los visitantes saben que una victoria en Hidalgo les daría un márgen de cuatro goles sobre un Toluca que encabeza la tabla restando seis fechas de la temporada regular. Lo que es más importante aún, tendrían una ventaja de ocho puntos por sobre Atlético San Luis en sus aspiraciones por obtener un lugar en cuartos de final.

A pesar de que algunos jugadores se encuentran fuera por un extenso período, hay nombres que comienzan a emerger como posibles opciones. Mientras que Renato Ibarra estará fuera la mayor parte del semestre, Santiago Naveda y Leo Suárez están en duda para este partido, pero se acercan a la recuperación total y a estar listos para ser seleccionados.

Sebastián Cáceres también estará disponible nuevamente tras haber cumplido su suspensión por haber sido expulsado contra Toluca.

Probable alineación Pachuca: Óscar Ustari; Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Matías Catalán; Jorge Hernández, Víctor Guzmán; Francisco Figueroa, Erick Sánchez, Santiago Mosquera; Nicolás Ibáñez

Probable alineación América: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes, Sebastian Caceres, Emmanuel Aguilera, Salvador Reyes; Pedro Aquino, Richard Sánchez; Sebastián Córdova, Alvaro Fidalgo; Roger Martinez; Henry Martín

Historial: Partidos Anteriores: 49. Victorias de Pachuca: 19 (85 goles). Victorias de Club América: 17 (81 goles). Empates: 13.