¿Quién era Pablo Marcelo Serrano, hincha de River que murió en el Monumental?

Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras.

Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo. pic.twitter.com/UNexWWUmyu

— mia (@whosmmia) June 4, 2023