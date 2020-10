Otro cambio en el futuro de Edinson Cavani ¿a dónde irá?

Una de las novelas más inciertas que ha tenido el verano y ahora en el otoño es la del próximo destino del goleador Edinson Cavani. Ha tenido varios pretendientes pero pocas ofertas que le han apetecido. Se dijo en un momento que estaba cerca de firmar con el Benfica, pero esa negociación se cayó.

Se ha mencionado al Atlético de Madrid, Gremio de Porto Alegre y hasta el Real Madrid pero esas propuestas no terminaron concretándose.

Ahora parece que tiene algo encaminado que lo verá regresar a las canchas lo más pronto posible ya que quedan dos días antes de que se cierre el mercado de pases.

¿De parisino a diablo rojo?

En las últimas horas se ha reportado que el ariete uruguayo está cerca de llegar al Manchester United. El representante del jugador y el club aparentemente han llegado a un acuerdo para que el jugador llegue ya que su costo sería bajo al tener su pase en mano.

De acuerdo al periódico francés, L’Equipe, el Manchester le está ofreciendo un contrato de un año aunque la cifra es un poco menos de los nueve millones de euros que pedía el salteño, pero sigue siendo lo suficientemente seductora como para poder atraer al goleador de 33 años.

Además del año de contrato, se le está ofreciendo una opción de 12 meses al terminar el contrato si le interesa continuar con el club.

En esta semana, el equipo comenzó a cumplirle al técnico noruego Ole Gunnar Solksjaer uno de sus grandes deseos. Uno de ellos es la posibilidad de tener un nueve de calidad para ser ese referente que no tiene United en su ataque en este momento.

¿Afiche acertado o desesperado?

La dirigencia del United ha sido muy criticada por sus desaciertos más que sus aciertos en este libro de pases. Obvio que consiguieron al neerlandés Donny van der Beek, pero no pudieron adquirir los servicios del estelar extremo del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Tampoco quisieron meterse en el mercado para poder conseguir a James Rodríguez, quien fue galardonado como el jugador del mes de septiembre en la Premier después de llegar al Everton.

El vicepresidente ejecutivo del club Manchester United, Ed Woodward, ha sido insultado por los hinchas y criticado severamente por los medios por su falta de acción. Y es apenas ahora que se comienza a ver acción para poder reforzar a un equipo que aún las individualidades sigue teniendo muchas falencias.

Tanto intensa ha sido crítica, que se informa que Woodward tendrá seguridad adicional para el día lunes cuando cierre el mercado de pases. Esto ocurrirá después de que hinchas del equipo habían atacado la casa del dirigente en el mes de enero.

El exDanubio ha estado buscando un equipo desde que terminó su contrato con el PSG a fines del mes de junio. De ese club no salió con la mejor relación aún siendo el máximo artillero en su historia al anotar 200 goles en 301 partidos. Desde ese entonces esa institución ha tenido algunos gestos de muy mal gusto con el jugador.

Otras transacciones

Además de Cavani, también se rumora en una posible llegada al United del joven uruguayo Facundo Pellistri proveniente de Peñarol. El joven de 18 años llegará al Teatro de los Sueños después de que el equipo inglés pagar su cláusula de recisión.

También se espera por la resolución de la situación de Ousmane Dembele del Barcelona, ya que el club le ha abierto la puerta para que se vaya para el equipo inglés o para el Lyon.