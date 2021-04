Oscar De La Hoya reaparece drogado y en redes se burlan: ¿Qué le pasaba?

Hace aproximadamente un mes, la leyenda del boxeo Oscar De La Hoya anunció su regreso al deporte, y dijo que sucedería a través de Triller contra un oponente no identificado, el 3 de julio.

Eso fue un adelantito, pero la aparición del peleador de 48 años en la cabina de comentarios del evento pay-per-view Jake Paul vs. Ben Askren, en Triller, este fin de semana hizo que su nombre fuera tendencia en redes sociales de una manera masiva.

El reportero John Pollock publicó en Twitter: “Esto es un choque de trenes con Oscar De La Hoya”.

This is a train wreck with Oscar De La Hoya — John Pollock (@iamjohnpollock) April 18, 2021

Puedes ver algo de lo que Pollock estaba hablando a continuación.

El usuario que compartió el video publicó: “¿De qué diablos está hablando Oscar De La Hoya?”.

What the hell is Oscar De La Hoya talking about? pic.twitter.com/xvo5cnpYwH — adam (@TheRealAdamGee) April 18, 2021

Triller Fight Club: Paul vs. Askren fue diferente de lo esperado

Pollock también podría haber estado tuiteando sobre toda la tarjeta.

Si bien la primera cartelera de boxeo de Triller el año pasado presentó un enfrentamiento nostálgico entre las leyendas del boxeo Mike Tyson y Roy Jones Jr. y fue visto principalmente como un gran éxito por las masas, este combate parecía muy diferente desde el principio.

Is this a boxing event? Announcers look like they’re broadcasting from inside a UFO! #TrillerFightClub pic.twitter.com/Yo47Moloxf — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) April 18, 2021

La cartelera de pago por evento se abrió con la extraña combinación de Snoop Dogg, Diplo y Pete Davidson charlando sobre la próxima lista de peleas y música que estaba a punto de suceder en el mundo.

Pero ninguno de esos tipos advirtió a la audiencia en casa sobre la presencia de De La Hoya, quien apareció más tarde durante la transmisión, e inmediatamente tuvo un gran impacto en una transmisión ya muy diferente.

El periodista Andreas Hale publicó: “Mojaron a Oscar De La Hoya en todas las drogas antes de que se sentara a comentar”.

They dipped Oscar De La Hoya in all the drugs before he sat down for commentary. #PaulAskren — Andreas Hale (@AndreasHale) April 18, 2021

De la Hoya admitió estar drogado, y el mundo reaccionó

De hecho, Oscar de La Hoya admitió al aire que se iluminó como un árbol de Navidad gracias al trabajo de Snoop Dogg, cuyo papel principal en la transmisión parecía ser que todos los que lo rodeaban se elevaran (con marihuana).

Incluso hubo una “Snoop Dogg Cam” que mostraba a diferentes personas fumando con el popular rapero durante toda la noche.

This Askren/Paul build up has to be seen to be believed, De La Hoya coked out of his head on commentary and a fucking ‘snoop cam’ following snoop dogg around the arena rolling joints😂 — Dylan (@DD1888_) April 18, 2021

Sí, este pay-per-view de boxeo era muy diferente a lo que nadie había visto antes.

En lugar de peleas reales, en su mayoría eran solo mujeres con poca ropa bailando mientras se realizaban actos musicales, locutores lanzando bombas F, como si les pagaran por la palabra y Davidson caminando sin rumbo fijo interrumpiendo las cosas.

“Hey babe you wanna watch the Jake Paul fight?” *constant strippers on the screen* #TrillerFightClub pic.twitter.com/XF9z4Asr9j — Blake (@BalakayA95) April 18, 2021

Pero incluso con todas esas cosas sucediendo, De La Hoya se robó el show. No importa que pareciera tan involuntario. Funcionó absolutamente.

Michael Benson de Talk Sport publicó: “Oscar De La Hoya está en un planeta diferente en este momento”.

Oscar De La Hoya is on a different planet right now. — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 18, 2021

Chamatkar Sandhu de BT Sports publicó: “Oscar De La Hoya suena como el tío borracho en una recepción de boda que se niega a irse y simplemente avergüenza a la familia”.

Oscar De La Hoya sounds like the drunk uncle at a wedding reception that refuses to leave and just embarrasses the family. — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 18, 2021

Barstool Sports salió con una así. El magnate del entretenimiento deportivo publicó un GIF de la película de 1983 “Scarface”.

Oscar De La Hoya before this fight #PaulAskren pic.twitter.com/9brbKgDViF — Barstool Sports (@barstoolsports) April 18, 2021

Hasta la superestrella retirada de UFC Daniel Cormier saltó a la refriega. El ex “campeón campeón” publicó: “… él no está emocionado, Oscar De La Hoya está enlucido! Este es el evento más loco que he visto en mi vida. Y no puedo apagarlo”.

@arielhelwani he’s not buzzing, Oscar De La Hoya is plastered! This is the craziest event I’ve ever seen in my life. And I can’t turn it off. — Daniel Cormier (@dc_mma) April 18, 2021

De la Hoya podría pelear contra una exestrella de UFC el 3 de julio

De La Hoya aún no ha revelado a su oponente para el 3 de julio. Al menos dos estrellas actuales de MMA, Anthony Pettis de PFL y Eddie Alvarez de ONE Championship, han sido sugeridos por separado para competir por la pelea.

Pronto se revelará más sobre eso.

Pero De La Hoya ya dejó su huella en Triller durante el pay-per-view de Paul vs. Askren del sábado.

Puede que no haya sido exactamente el tipo de regreso que el peleador imaginó cuando anunció su intención de volver al boxeo, pero parece haber llamado la atención de todo el mundo nuevamente a lo grande.

