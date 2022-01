Oscar: ‘El Barcelona habló con mi representante’

El ex mediocampista del Chelsea y Brasil, Oscar, se sinceró sobre los rumores sorpresivos de que podría mudarse a Barcelona en la transferencia de enero y admitió que ha estado en contacto con los gigantes catalanes con respecto a un movimiento sorprendente.

Oscar le dijo a TNT Sports en Brasil que los gigantes catalanes se han puesto en contacto con su agente para discutir la posibilidad de alejarse del Shanghai SIPG de la Superliga china, según lo informado por Goal.

“Sí, esto llegó a mi conocimiento. Barcelona contactó a mi agente para conocer esta posibilidad, sabían que el fútbol en China se detendría hasta marzo. Así que tal vez, pero el Barça se enfrenta a un momento difícil ahora”, dijo. “Me dijeron sobre este interés, supongo que todavía están tratando de resolver algo. El Barça tiene este problema sobre el registro de nuevos fichajes y todavía tendrían que arreglar las conversaciones con mi club. Querrían que me uniera hasta el final de la temporada. Todavía están hablando, está en curso, pero existe este problema con los nuevos fichajes, supongo que Dani Alves lo tuvo que hacer”.

Oscar afirma que conversas com o Barcelona não estão encerradas e que o maior entrave é o limite salarial do time. Saídas de Dembele ou Mingueza (tem proposta do Valencia) poderiam destravar a situação pic.twitter.com/RV5P0dYv6e — Marcelo Bechler (@marcelobechler) January 21, 2022

El mediocampista de 30 años se mudó a Shanghai después de cinco años exitosos en Stamford Bridge con el Chelsea, donde ganó dos veces la Premier League, la Copa de la Liga y la Europa League.

Los rumores sobre el interés del Barcelona en los Oscar surgieron después de que Philippe Coutinho dejara el Camp Nou cedido por el Aston Villa. Marcelo Bechler de TNT Sports informó que los catalanes se habían puesto en contacto, pero agregó que cualquier movimiento sería difícil debido a los problemas financieros del club.

“Receber como o Dani ou até menos”. Oscar falou sobre estar disposto a abrir mão de praticamente todo o salário para jogar no Barcelona. pic.twitter.com/n4V8u6WU4x — Marcelo Bechler (@marcelobechler) January 21, 2022

Oscar: ‘Barcelona sería una gran oportunidad’

Oscar también se abrió a la posibilidad de un regreso a Europa y admitió que sería una “increíble oportunidad” para unirse a Barcelona y un gran impulso para su carrera para sellar un cambio de tan alto perfil.

“Es lindo ver a un gran club interesado en ti. No hemos tenido ninguna conversación hasta ahora, no tiene sentido hacerlo si el Barcelona no puede registrar nuevos jugadores en este momento. El Barça está tratando de resolver su final, entonces tal vez hable con mi agente para que podamos arreglar algo”, agregó. “Sería una oportunidad increíble para mí, para el Barcelona también. Estoy en muy buena forma aquí, sería genial para mi carrera”.

Sin embargo, el jugador de 30 años también reconoció que todavía hay muchos obstáculos que superar en su extremo. Oscar tiene un contrato con Shanghái hasta 2024 y espera tener que aceptar un recorte salarial si se muda.

“Supongo que el Barça también lo apreciaría, ya que ahora tengo más experiencia, soy más maduro y sé que tienen muchos jóvenes en este momento”, explicó. “Podría funcionar para todos. Sería feliz si las cosas funcionan, pero todavía tengo un contrato. Shanghái me ayuda mucho así que no tengo quejas. Soy consciente de que tal vez tendría que renunciar a algo para que esto suceda”.

¿Otra situación como la de Dani Alves?

El Barcelona ya ha contratado al compatriota de Oscar, Dani Alves, en una transferencia gratuita para una segunda temporada en el club. Según Marca, al jugador de 28 años se le paga el “salario más bajo permitido por La Liga” y Oscar cree que podría unirse a un acuerdo similar.

“Ahora hay un receso en el fútbol de China, así que tal vez un préstamo en el que me paguen menos como a Dani, he oído que paga el salario mínimo, así que tal vez podría ayudar durante seis meses más o menos, no estoy seguro de por qué”. cuánto tiempo me querrían”, dijo. “Hay conversaciones en curso, tienen que arreglar el club, la competencia y tomar una decisión. Por supuesto, uno dejaría algo para unirse a un club como el Barcelona, pero tenemos que esperar a que las cosas se arreglen antes de que pueda decidir algo”.

El Barcelona necesitará liberar algo de espacio en la masa salarial para incorporar más fichajes nuevos y está empezando a quedarse sin tiempo con la ventana de fichajes que se cerrará a finales de mes.

LEER MÁS: Falleció el actor y cantante Meat Loaf a los 74 años