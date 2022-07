Orlando City vs Arsenal: ¿Cómo ver el Live Stream?

Orlando City FC se enfrenta al Arsenal en un amistoso internacional este miércoles 20 de julio en el Exploria Stadium.

Previa del amistoso entre el Orlando City vs Arsenal

Orlando City FC se enfrenta al Arsenal de la Premier League en un amistoso internacional el miércoles. Arsenal ha sido una potencia en el fútbol inglés con 14 FA Cups y 13 campeonatos de EFL y Premier League.

“Este juego es una oportunidad única para nosotros de recibir a uno de los equipos más reconocidos de Europa en el Exploria Stadium”, dijo el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol y gerente general de Orlando City, Luiz Muzzi, a través de OrlandoCitySC.com. “Esta es una excelente manera para que nuestros jugadores obtengan un juego de alto nivel y para que nuestros fanáticos nos vean enfrentarnos a un oponente muy emocionante de la Premier League. Estamos deseando que llegue”.

Orlando City FC empató a Atlanta United 1-1 el domingo por última vez cuando Mauricio Pereyra anotó el único gol de los Lions antes de que Atlanta United empatara el juego. Los Lions se ubican en el quinto lugar de la clasificación de la Conferencia Este de la MLS con 8-7-6 en general.

“Un gran punto para nosotros”, dijo el entrenador en jefe de los Lions, Oscar Pareja, a través del Orlando Sentinel. “Muy orgulloso del trabajo que hicieron los jugadores en el campo. Obviamente hay muchas cosas que nos gustaría mejorar, pero a estas alturas de la temporada, con esta cantidad de partidos, el punto es muy valioso para nosotros ante un rival que, sobre todo en la segunda parte, con el control que tuvo y no poder mantener el balón lejos de los lados atacantes, estoy muy orgulloso de los jugadores”.

El Arsenal comenzó el juego de exhibición con una victoria de 2-0 sobre el Everton SC en el M&T Bank Stadium de Baltimore el domingo. Gabriel Jesus y Bukayo Saka marcaron los goles de los Gunners.

“Son partidos de prueba, por lo que queremos probar cosas diferentes y poner a los muchachos al día físicamente”, dijo el entrenador en jefe del Arsenal, Mike Arteta, a través de Arsenal.com. “Estamos empezando a construir los minutos listos para la liga y al mismo tiempo competir contra dos buenos equipos”.

“Necesitamos obtener la impresión correcta y la comprensión correcta, y luego comenzamos a ser mejores como equipo. Tienen mucho talento, pero en cada punto hay que ganar cada partido”, añadió Arteta.

“Hemos estado observando [Orlando]; vimos el partido que jugaron el sábado pasado y el sábado anterior. El plantel ha evolucionado mucho en los últimos años y es un estadio hermoso por lo que debe ser un buen partido”, concluyó Arteta.

