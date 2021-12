Estos son los candidatos por opción de ‘buyout’ para los Lakers: ¿Quiénes son?

Con un registro mediocre de 12-11 para comenzar la temporada, está claro que los Lakers tienen problemas en su plantilla. Uno de esos problemas son los tiros de campo. Colectivamente, promedian 34.8% en tiros de tres. Eso los ubica número trece en la NBA. Russell Westbrook y Anthony Davis son dos de los peores en la liga lanzando tiros de tres, así que será difícil poder solucionar los problemas de lanzamientos para los Lakers.

También les será difícil tener jugadores disponibles para un posible traspaso. Eso podría llevarlos a explorar el mercado de jugadores liberados a través de un buyout. Ese mercado no siempre ha sido el mejor para encontrar jugadores que generen impacto, pero podría encontrar jugadores sólidos. Sam Quinn, de CBS Sports, cree que el ex all-star y actual jugador de los Toronto Raptors, el base Goran Dragic, podría adaptarse bien al equipo si su equipo llega a un acuerdo a través de un buyout.

“Sin dudas que Dallas intentaría contratarlo si queda liberado dada su Amistad con Luka Doncic. Pero si los Lakers tuviesen que deshacerse de varios suplentes mediante un traspaso, Dragic podría llenar ese vacío si tuviese el interés”, escribió Quinn.

Dragic no es un lanzador de élite, ya que solo ha promediado 36.4% en tiros de tres durante su carrera. Sin embargo, es una sólida opción como base suplente para Westbrook y podría proveer algo de habilidad en la ofensiva.

Otro problema que tienen los Lakers es que no son muy buenos en defensiva. Su defensiva es la número 16 en toda la liga luego de que terminaran como la mejor la temporada pasada. Los jugadores que se destacan en la defensa este año no son tan buenos. Quinn cree que el base del Orlando Magic, Gary Harris, se adaptaría bien al equipo.

“En su momento fue uno de los mejores tiradores de tres y uno de los principales jugadores en defensiva en la NBA. Hace rato que ha dejado de ser certero y su juego defensivo está empezando a bajar de nivel, pero solo tiene 27 años, pero podría darle un giro a su carrera en el ambiente adecuado”, escribió Quinn.

Harris no ha promediado más de 36.4% en tiros de tres desde la temporada 2017-18. Sí aún pudiera embocar sus tiros de tres sería una gran adquisición para los Lakers. Todavía es efectivo en defensiva y ha sido certero en tiros de tres en el pasado. Si estuviera disponible, Harris podría ser el tipo de jugador que podría recibir una oportunidad por parte de los Lakers.

Los Lakers solo necesitan recuperar su estado físico

Considerando su falta de flexibilidad financiera y capital para generar un traspaso, puede que los Lakers tengan que trabajar con lo que tienen actualmente. Con suerte, eventualmente podrán contar con nuevos refuerzos. Los Lakers todavía no han podido tener a disposición ni a Trevor Ariza ni a Kendrick Nunn para un solo partido esta temporada. Se esperaba que ambos tuvieran roles importantes para el equipo luego de ser contratados antes de la temporada.

Ambos son buenos defensores capaces de tirar desde larga distancia. La vuelta de ambos debería darle un empujón al equipo. A menos que haya un milagro, no llegará un salvador a los Lakers. Tienen que recuperarse físicamente y poder empezar a trabajar de manera colectiva con el correr de los partidos.

