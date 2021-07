Juegos Olímpicos Tokio 2020: Voleibol playa ¿cómo ver el Live Stream?

Voleibol playa se ha transformado en uno de los deportes olímpicos más populares, y eso debería seguir igual para los Juegos de 2020 en Tokio.

En los Estados Unidos, voleibol playa masculino y femenino se televisará en vivo por NBC, NBCSN, CNBC o EE. UU. (El partido por la medalla de oro de mujeres está en NBC y el partido por la medalla de oro de hombres en CNBC), pero no todos los partidos se transmitirán por televisión y algunos pueden retrasarse en la grabación o compartir cobertura con otros deportes.

Afortunadamente, también puede ver todos los partidos de los torneos masculinos y femeninos en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión con un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, por lo que si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. transmisión de todos los partidos de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver todos los partidos de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver todos los partidos de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes puede ver cualquier partido televisado en vivo en la aplicación Sling TV,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, vea todos los partidos de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mire cualquier partido televisado en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, vea todos los partidos de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Previa voleibol playa de los Juegos Olímpicos 2020

Las mujeres de Estados Unidos se llevaron a casa el bronce en voleibol de playa en los Juegos de Río 2016, mientras que las estadounidenses no lograron la medalla en el lado masculino. Después de más de una década de dominio del popular dúo Misty May-Treanor y Kerri Walsh Jennings, quienes ganaron el oro olímpico en 2004, 2008 y 2012, las cosas se verán bastante diferentes para Estados Unidos esta vez.

April Ross, quien se asoció con Walsh Jennings para ganar el bronce en 2016, ahora se está emparejando con Alix Klineman con la esperanza de lograr el oro.

“Son los Juegos Olímpicos y quieres ese ambiente de fiesta”, dijo Ross. “Los fanáticos japoneses son increíbles, así que si esos son los fanáticos que vamos a tener, creo que será un gran ambiente”.

“Realmente quiero que la gente vea y se concentre en lo duro que es el deporte y lo atléticos que son los jugadores”, agregó Ross. “Eso todavía se va a mostrar. Con suerte, llegamos a mucha gente y para ellos no hay distracciones “.

Un repaso sobre las reglas del voleibol de playa: los lados masculino y femenino tendrán cada uno 24 equipos que luego se dividirán en seis grupos de cuatro. Las dos mejores parejas de cada grupo junto con cuatro comodines avanzarán a la Ronda de eliminación simple de 16. Los partidos constan de tres sets cada uno; los equipos juegan hasta 21 puntos en los dos primeros sets y hasta 15 en el tercero. Los equipos solo pueden ganar un partido cuando los sets se ganan por al menos dos puntos.

A continuación, se muestra el calendario del voleibol de playa masculino y femenino, así como un vistazo de los competidores:

Calendario de eventos: 23-24 de julio: juegos de pool para hombres y mujeres; 4-5 de agosto: semifinales de hombres y mujeres; 5-6 de agosto: Juegos por la medalla de bronce y de oro de hombres y mujeres

Mujeres:

Grupo A: Pavan / Melissa (CAN), Heidrich / Vergé-Dépré A. (SUI), Sude / Borger (GER), Stam / Schoon (NED)

Grupo B: Alix / April (EE. UU.), Keizer / Meppelink (NED), Liliana / Elsa (ESP), Xue / Wang X.X. (CHN)

Grupo C: Agatha / Duda (BRA), Bansley / Brandie (CAN), Wang / X.Y. Xia (CHN), Gallay / Pereyra (ARG)

Grupo D: Ana Patricia / Rebecca (BRA), Claes / Sponcil (EE. UU.), Kravcenoka / Graudina (LAT), Makokha / Khadambi (KEN)

Grupo E: Clancy / Artacho Del Solar (AUS), Makroguzova / Kholomina (ROC), Menegatti / Orsi Toth (ITA), Lidy / Leila (CUB)

Grupo F: Ishii / Murakami (JPN), Betschart / Hüberli (SUI), Kozuch / Ludwig (GER), Hermannova / Slukova (CZE)

Hombres:

Grupo A – Mol A./Sorum C. (NOR), Semenov / Leshukov (ROC), Herrera / Gavira (ESP), McHugh / Schumann (AUS)

Grupo B: Krasilnikov / Stoyanovskiy (ROC), Perusic / Schweiner (CZE), Plavins / Tocs (LAT), Gaxiola / Rubio (MEX)

Grupo C: Cherif / Ahmed (QAT), Gibb / Crabb Ta. (Estados Unidos), Carambula / Rossi (ITA), Heidrich / Gerson (SUI)

Grupo D: Alison / Alvaro Filho (BRA), Brouwer / Meeuwsen (NED), Lucena / Dalhausser (EE. UU.), Azaad / Capogrosso (ARG)

Grupo E: Fijalek / Bryl (POL), Evandro / Bruno Schmidt (BRA), Grimalt M./Grimalt E. (CHI), Elgraoui / Abicha (MAR)

Grupo F: Gottsu / Shiratori (JPN), Thole J./Wickler (GER), Nicolai / Lupo (ITA), Kantor / Losiak (POL)

