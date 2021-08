Juegos Olímpicos Tokio 2020: Skate Park femenino ¿cómo ver el Live Stream?

El evento de Skate Park femenino hace su debut olímpico este 3 de agosto en el Ariake Urban Sports Park de Tokio.

En los EE.UU., Las preliminares (hora de inicio: martes a las 8:00 p.m. ET) y las finales (martes, 11:30 p.m. ET) se televisarán en vivo por CNBC, pero pueden compartir cobertura con otros deportes.

También puede ver una transmisión en vivo (o repetición) de cada carrera (cobertura dedicada del evento del parque femenino) a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. Transmisión en línea del evento olímpico del parque femenino de skateboarding:

Previa Skate Park femenino

El evento de Skate Park femenino es diferente al de calle, en el que el parque tiene un área de mesa en el medio del campo, junto con algunas formas de tazón que permitirán más giros, saltos y trucos aéreos.

La competencia tiene dos rondas, con 20 patinadores compitiendo en cuatro series de cinco. Cada competidor obtendrá tres carreras (de 45 segundos cada una), y cada carrera será calificada por cinco jueces. Los ocho mejores jugadores pasarán a la final.

Sky Brown, que será el atleta olímpico más joven de Gran Bretaña a los 13 años y 23 días de edad, ni siquiera es el competidor más joven del evento. Kokona Hiraki, de Japón, tiene 12 años. Misugu Okamoto, también de Japón, es un poco mayor a los 15. Se espera que todos sean contendientes legítimos por el oro y, comprensiblemente, parecen entusiasmados con el nuevo reconocimiento de su deporte.

“Si vas al skatepark, la mayoría de los niños son allí”, dijo Brown sobre la evolución de las mujeres en el deporte. “Ahora hay más y más chicas ahí, lo cual es genial, pero por lo general son en su mayoría chicos. Y siento que a veces las chicas tienen miedo de ser la única chica y tienen miedo de ser juzgadas por los chicos. Pero tengo ganas de ver los Juegos Olímpicos, ver cuántas chicas están practicando el deporte y lo buenas [que son], realmente van a querer [probarlo], lo cual me hace muy feliz”.

“Va a cambiar todo el juego”, dijo la patinadora estadounidense Mariah Duran sobre la incorporación del skateboarding a los Juegos Olímpicos. “Esto es como abrir al menos una puerta a, ya sabes, muchos patinadores que están conversando con sus padres, que quieren empezar a patinar”.

Los responsables también están emocionados. “Debemos esperar grandes cosas de todos los patinadores involucrados”, dijo Sabatino Aracu, presidente de World Skate. “Cuando luchas contra los mejores atletas del mundo y los arrojas bajo el microscopio, ellos demostrarán, como hacen los patinadores, que pueden enfrentar cualquier obstáculo que tengan por delante”.

A continuación, se muestra el calendario del evento:

Skate Park femenino: martes 3 de agosto:

Heats – 8:00 p.m. – 10:48 p.m. ET

Final – 11:30 p.m. ET

Y una lista de las mujeres que compiten en el evento:

• 1. Misugu Okamoto (JPN)

• 2. Sakura Yosozumi (JPN)

• 3. Sky Brown (GBR)

• 4. Poppy Starr Olsen (AUS)

• 5. Lizzie Armanto (FIN)

• 6. Kokona Hiraki (JPN)

• 7. Bryce Wettstein (USA)

• 8. Dora Varella (BRA)

• 9. Isadora Rodrigues Pacheco (BRA)

• 10. Brighton Zeuner (USA)

• 11 Jordyn Barratt (USA)

• 12 Yndiara Asp (BRA)

• 13. Julia Benedetti (SPA)

• 14. Lilly Stoephasius (GER)

• 15. Xin Zhang (CHN)

• 16. Madeleine Larcheron (FRA)

• 17. Amelia Brodka (POL)

• 18. Josefina Tapia Varas (CHI)

• 19. Bombette Martin (GBR)

• 20. Melissa Williams (RSA)

