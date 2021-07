Juegos Olímpicos Tokio 2020: Baloncesto 3×3 ¿cómo ver el Live Stream?

El baloncesto tres contra tres hace su debut olímpico en Tokio con hombres y mujeres talentosos de todo el mundo que le dan un nuevo giro a este deporte tan conocido.

En los Estados Unidos, algunos partidos de baloncesto 3×3 masculinos y femeninos se televisarán en directo por NBC, NBCSN, CNBC o EE.UU., pero no todos los partidos se emitirán por televisión, y algunos pueden retrasarse o compartir cobertura con otros deportes.

Afortunadamente, también puede ver todos los partidos de los torneos masculinos y femeninos en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, por lo que si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que aún puede ver un video en vivo. corriente de todos los juegos de baloncesto de los Juegos Olímpicos 3 × 3 en línea.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, vea todos los juegos de baloncesto 3×3 de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, vea todos los juegos de baloncesto 3×3 de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación Sling TV,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, vea todos los juegos de baloncesto 3×3 de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, vea todos los juegos de baloncesto 3×3 de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Avance de baloncesto 3×3 de los Juegos Olímpicos 2020

Los Juegos Olímpicos están listos para darle un nuevo giro a un deporte clásico, ya que el baloncesto 3X3 ocupa un lugar central en Tokio. Así es como los Juegos Olímpicos describen el deporte en su sitio oficial.

“Emocionante, urbano e innovador, el 3 × 3 está inspirado en varias formas de streetball que se juegan en todo el mundo y es considerado el deporte de equipo urbano número uno del mundo. FIBA ha desarrollado 3 × 3 como la segunda disciplina de baloncesto para atraer una nueva audiencia y brindar más oportunidades para sus asociaciones miembro y jugadores en todo el mundo “.

Habrá ocho equipos masculinos y ocho equipos femeninos en Tokio, aunque solo las mujeres estadounidenses se clasificaron. Un total de 64 atletas competirán por el oro del 24 al 28 de julio. Estas son algunas de las reglas más exclusivas, cortesía de FIBA:

1 canasta en 1 media cancha

2 equipos de 3 jugadores y hasta 1 suplente por equipo

Reloj de tiro de 12 segundos

1er equipo en alcanzar 21 puntos o el mejor después de 10 minutos gana

El equipo femenino de Estados Unidos está formado por la escolta de Las Vegas Aces, Kelsey Plum, la pívot de Chicago Sky Stefanie Dolson y la escolta de los Dallas Wings Allisha Gray y la escolta de las Aces Jackie Young.

“Lo describiría como un sprint de 400 u 800 metros”, dice Plum. “Es prácticamente ir, ir, ir, tan duro como puedas”.

Katie Lou Samuelson fue un rasguño tardío para el equipo estadounidense, y tuvo que sentarse debido a los protocolos de salud y seguridad de COVID-19.

“Competir en los Juegos Olímpicos ha sido un sueño para mí desde que era una niña y espero que algún día pronto pueda volver a realizar ese sueño”, escribió Samuelson en un comunicado. “No les deseo nada más que lo mejor a mis compañeros de la USAB mientras salen y lo aplastan. Te animaré en cada paso del camino “.

Samuelson fue una parte fundamental de la clasificación y Estados Unidos tendrá que encontrar la manera de superar su ausencia.

“Nuestros corazones están rotos por Lou. Le agradecemos su compromiso interminable para construir USA Basketball 3 × 3 y la extrañaremos mucho en Tokio ”, tuiteó USA Basketball esta semana.

Aquí están las probabilidades para el torneo femenino.

Por el lado de los hombres, Serbia es considerada la favorita, seguida de Letonia y Holanda.

