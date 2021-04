Los números de Barcelona generan mucha controversia ¿fue bueno o malo?

Se sabía que en el FC Barcelona había un camino largo por el cual tenían que recorrer para poder llegar a la sanidad económica. Esto se acentuó más aún cuando se dio a conocer los número actuales en los que dejaron preocupados a varios dirigentes del equipo.

La auditoría realizada en el FC Barcelona por parte de la Junta Directiva entrante ha revelado una situación económica peor de lo esperado Esto de acuerdo a los que informado la cadena Esport 3.

La conclusión del exhaustivo análisis es que la presente temporada dejará cerca de 350 millones de euros de pérdidas, mientras que los beneficios, contando que Messi siga y que llegue un crack este verano, no se producirían hasta el año fiscal del 2022-2023.

🔥 AUDITORIA ECONÒMICA AL BARÇA

🎙️ @LaiaTudel: ➡️ Les xifres són pitjors del que s'esperaven ➡️ L'exercici actual acabarà amb 350M€ de pèrdues i no s'aconseguiran beneficis fins al 3r any ➡️ Les previsions es fan contemplant que Messi segueix i el fitxatge d'un crac#OnzeE3 pic.twitter.com/HkNXc1KnIu — Onze (@OnzeTv3) March 30, 2021

Estos números se basan en la posible continuidad de Leo Messi en el plantel culé después de que caduque su actual contrato el 30 de junio. Ahora los números puede variar dependiendo qué terminan haciendo en el mercado de fichajes al intentar suplir la l

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Según el medio, estos número fueron presentados por el nuevo director general del, Ferran Reverter. Esto le ofreció un perfil diferente a la directiva de una realidad diferente a la que esperaban antes de tomar el poder. Su plan conllevaría asumir también pérdidas pero menores el próximo curso y poder generar superávit en el ejercicio 2022-2023. Dicha planificación tiene en cuenta una hipotética continuidad de Messi y el fichaje de un jugador de primer nivel.

Pese a la preocupante situación, Reverter ha transmitido un mensaje de optimismo a Joan Laporta y el resto de la Junta Directiva. El nuevo director general está convencido de que hay vías y soluciones para ser competitivos en el mercado de fichajes sin que eso signifique hipotecar el futuro del club.

¿Esto impactaría los posibles fichajes?

¿LAUTARO? ¿LUKAKU?… SI NO VIENE HAALAND MEJOR AHORRAR Y GUARDAR DINERO PARA EL PRÓXIMO GRAN CRACKEn TWITTER: twitter.com/CuentaMister (No uso Instagram, ni Facebook, ni tengo ninguna otra cuenta en Twitter que no sea esta) Lautaro Martínez vuelve a sonar para el Barça, como ya sonó Lukaku y también André Silva. No creo que sea el último gran nombre que suene, seguro sonarán muchos más, pero espero que no se lleven… 2021-03-31T14:10:53Z

Esto posiblemente tendría un impacto en la llegada de algunos nombres que el equipo tiene en carpeta ya que se necesita un recambio en algunas posiciones más allá de algunos rendimientos que han ayudado en el resurgimiento del equipo en los últimos meses .

El Barcelona tendrá un mes de abril que puede ser determinante en su temporada ya que juegan la final de la Copa del Rey contra el Athletic Club además de disputar un clásico en el que se puede mantener a pleno en la lucha por el título o puede recibir un golpe hasta fatal con esa aspiración.

LEER MÁS: El contundente mensaje de Joan Laporta a Leo Messi [VIDEO]