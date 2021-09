Niners Confirman Mariscal de Campo Titular Luego de Larga Batalla

Luego de semanas de intensa competencia en el campo de juego y de muchas especulaciones, los San Francisco 49ers han decidido quién será su mariscal de campo titular.

B/R Gridiron, que funciona como la cuenta de Instagram de fútbol americano del sitio web Bleacher Report, publicó el miércoles por la mañana el resultado de la batalla por el puesto titular de mariscal de campo -un día antes del comienzo de la temporada 2021-22 de la NFL.

“Jimmy G está marcado como el mariscal de campo titular para el primer partido de la temporada”, según dice la publicación de B/R Gridiron. “Trey Lance podría ver acción en determinadas situaciones”.

Mientras que Garoppolo aparece como el titular desde que la plantilla del equipo se redujo a 53 jugadores a fines de agosto, el veterano confirmó la decisión horas después de la publicación de Bleacher Report.

Jimmy Garoppolo says he will be the #49ers Week 1 starter https://t.co/FjZCzL6i5Q pic.twitter.com/wiSBZBeHhF — Grant Cohn (@grantcohn) September 8, 2021

“Les dije hace mucho que me sentía muy confiado. Siempre supe de alguna manera cual iba a ser mi situación”, Garoppolo le dijo a reporteros en la conferencia de prensa el miércoles. “Parece que ya es oficial”.

El Puesto de Titular de Garoppolo Estuvo en Duda en las Últimas Semanas

De todas las noticias que han involucrado a los Niners en las semanas previas al primer partido del equipo frente a los Lions en Detroit el 12 de septiembre, el tema más candente ha sido la batalla por el puesto de mariscal de campo titular entre Lance y Garoppolo.

Luego de ceder tres selecciones de primera ronda, entre otras cosas, para pasar del puesto 12 al tres en el draft para seleccionar a Lance, el entrenador, Kyle Shanahan, y el gerente general de los 49ers, John Lynch, afirmaron más de una vez que Garoppolo empezaría el año como titular.

Sin embargo, eso fue cambiando en el transcurso de los entrenamientos y los tres partidos de pretemporada ya que Lance superaba frecuentemente a Garoppolo en las prácticas.

La primera vez que consideraron lo contrario sucedió cuando Shanahan dijo que Lance participaría de varias jugadas en el debut, aunque nunca dijo que lo haría como titular.

La siguiente noticia indicaba que el equipo implementaría un sistema con los dos mariscales de campo, pero que Garoppolo como mariscal de campo titular y que a Lance se lo utilizaría en un rol especial.

Luego, a fines de agosto, Shanahan decidió ser misterioso con los medios al rehusarse a confirmar al titular, aunque sí sugirió que estaba cerca de decidirlo -aunque supuestamente ya se había decidido por Garoppolo varias semanas antes.

“Estoy casi seguro”, dijo el entrenador acerca de quién sería el titular en el debut. “Pero como ustedes podrán imaginarlo, no sé cómo será nuestro itinerario en dos días. Siempre estuve bastante seguro de quién sería, pero para cada posición hay mucho tiempo en el medio”.

La lesión de Lance pudo haber sido clave en la decisión

Lance suffered the injury during the Niners’ final preseason game on Sunday, August 29, which ended in a 34-10 victory over the Las Vegas Raiders.

Lance se lesiono durante el último partido de pretemporada de los Niners el domingo 29 de agosto en la victoria del equipo 34 a 10 ante Las Vegas Raiders.

Teniendo en cuenta la lesión de Lance, y el historial de lesiones de Garoppolo durante su tiempo en San Francisco, contar con un tercer mariscal de campo en la plantilla sería lo más lógico. Esto tiene bastante sentido considerando se espera que ambos mariscales de campo vean mucha acción en todos los partidos, lo cual aumenta la posibilidad de que ambos puedan lesionarse en un mismo partido.

Sin embargo, el equipo decidió bajar al tercer mariscal de campo, Nate Sudfeld, al equipo de práctica. Es poco probable que sea parte de la plantilla oficial del equipo cuando viaje hacía Detroit este fin de semana.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Los Giants suman al receptor más alto de la NFL: ¿Quién es “Joven Megatron”?