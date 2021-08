Nieto de legendario boxeador gana de manera devastadora en su debut: ¿Quién es?

A veces los legados familiares son pesos que para las generaciones que los siguen, pero hay instancias en las que esas cargas ya llegan a motivaciones para poder crear sus propios caminos. Esto es más que real en el mundo del boxeo.

Este es el caso del legado de Muhammad Ali que una vez más se ve en un ring de nuevo. Esto es porque su nieto, Nico Ali Walsh, debutó como profesional en una pelea que terminó muy apenas superado el minuto de combate.

Nico Alí peleó por primera vez en el Hard Rock Hotel de Tulsa, en la ciudad de Oklahoma, y enfrentó a Jordan Weeks, en un combate pactado a cuatro rounds. Este fue un comienzo ideal para el joven tras una carrera de 30 peleas a nivel amateur.

This is Nico Ali Walsh — Las Vegas local and grandson of Muhammad Ali. He recently signed with Top Rank Boxing and his first professional match is next month. Story tomorrow in @LasVegasSun pic.twitter.com/Lf2falczSc — Justin Emerson (@J15Emerson) July 16, 2021

El nieto de Muhammad Alí de 21 años necesitó poco más de 60 segundos para firmar su primera victoria con nocaut. Eso fue después de estallar su puño derecho en la quijada de Weeks, quien se tambaleó, pero volvió a la pelea tras la cuenta del referee.

Con esa pelea, Weeks cayó a marca de 1-6-1 en su carrera.





Sin embargo, tras su regreso, Weeks se quedó sin recursos, y desde ese momento el de modo que estallaron todos los golpes de Alí en los siguientes 10 segundos, por lo que el referee dio por terminada la palea.

Muhammad Alí falleció el 3 de junio de 2016, a la edad de 74 años debido a un choque séptico en un hospital de Phoenix, en el cual había sido internado un día antes debido a problemas respiratorios.

Su nieto lució un short que su abuelo le había regalado años antes. “He estado pensando mucho en mi abuelo… lo extraño”, mencionó después de su primera victoria tras dedicarle esa pelea.

First fight week autograph straight off the plane for @NicoAliX74 🖊#FrancoMoloney3 | SATURDAY | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/0rkFxZolgA — Top Rank Boxing (@trboxing) August 11, 2021

Nico es hijo de Rasheda Ali, que a su vez es una de las hijas del primer matrimonio de Muhammad Ali, con Khalilah Boyd. Además de iniciar su camino en el boxeo, Nico es estudiante de la carrera de administración de empresas.

Siguiendo la tradición familiar

Además de su legendario abuelo, Nico no es el único en esta familia que ha decidido ponerse los guantes y pelear a nivel profesional. Su tía, Laila Ali fue una de las boxeadoras más dominantes en su época. Tan dominante fue durante su etapa como boxeadora que terminó su carrera en el 2007 de manera invicta con marca de 24-0, ganando en 21 ocasiones por nocaut.

Además fue campeona indiscutida en la categoría mediana. Algunos círculos pugilísticos han considerado a Ali como la mejor de la historia.

Después de su pelea, el pugil dejó un tuit en el que le dio reconocimiento a lo que ha sido la historia de su familia.

The Legend Lives On!! — Nico Ali Walsh (@NicoAliX74) August 15, 2021

En ese posteo puso: “¡Le leyenda sigue viva!”

