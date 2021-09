Un ícono de las MMA con una gran historia hará su tan esperado regreso a UFC a finales de este mes.

Hay pocos luchadores en este deporte que tengan seguidores de culto como Nick Diaz . Tanto Nick como su hermano menor, Nate Diaz , han capturado el amor y el respeto de innumerables fanáticos de las MMA por varias razones, incluida su lucha de alta presión. estilo, valentía y actitud.

Muchos ven a los hermanos Díaz como “lo más real posible” mientras luchan en una promoción que usa el mismo eslogan.

Y el sábado, Nick Díaz entrará al octágono por primera vez en más de seis años cuando pelee contra el ex campeón de peso welter de UFC Robbie Lawler durante la cartelera principal de UFC 266, que tendrá lugar el 25 de septiembre de 2021 a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN +.



La pelea está programada para cinco asaltos de cinco minutos. Es la segunda vez que la promoción programa una pelea sin título ni evento principal durante cinco cuadros, siendo la primera vez la pelea de Nate con Leon Edwards en UFC 263 en junio de 2021.

También es una revancha de más de 15 años en proceso. Nick Díaz y “Ruthless” pelearon en abril de 2004 en UFC 47, años antes de que los dos alcanzaran su mejor momento. Díaz noqueó enfáticamente a Lawler, derribando a Ruthless con una mano derecha que envió al luchador de cara a la lona. Mira su mensaje para el bloc de notas original a continuación:





Play



Video Video related to nick díaz está de vuelta: el ícono de ufc regresa al octágono después de 6 años 2021-09-17T15:08:42-04:00

Díaz confía en que hará el trabajo contra Lawler y dice que es más ‘peligroso’ que su última pelea

We're counting down the days until the return of @NickDiaz209 at #UFC266! pic.twitter.com/KXqqeWUWmN — UFC Europe (@UFCEurope) September 11, 2021

El UFC recientemente compartió un breve resumen de las peleas anteriores de Díaz, así como su preparación para su combate con Lawler.

“De hecho, soy un peleador mucho más peligroso de lo que era cuando peleé contra Robbie Lawler por primera vez”, dijo Díaz en el video. “Voy a ser realmente imparable después de haber tomado las decisiones correctas”.

“Voy a vencer a Robbie de nuevo”, continuó Díaz.

Hablando de ser más “peligroso” que su pelea de 2004, Lawler ha tenido su propia carrera en el Salón de la Fama desde entonces. Ruthless cuenta con un récord profesional de MMA de 28-15 con 20 victorias por KO / TKO. Una década después de su pelea con Díaz, Lawler capturó el oro de peso welter de UFC al derrotar a Johny Hendricks por decisión dividida en UFC 181 en diciembre de 2014.

Ha sido parte de dos de las mayores guerras de campeonato de 170 libras en la historia de UFC, derrotando a Rory MacDonald por nocaut técnico en el quinto asalto en julio de 2015 en UFC 189 y a Carlos Condit por decisión dividida en UFC 195 en enero de 2016. Desde que perdió su cinturón ante Tyron Woodley durante su tercera defensa del título, Lawler se fue 1-4.

Actualmente se encuentra en una racha de cuatro derrotas consecutivas, dejando caer su último combate ante Neil Magny en agosto de 2020 durante UFC Fight Night: Smith vs. Rakic.

Díaz alcanzó una racha de 11 victorias consecutivas y obtuvo el primer cinturón de 170 libras de Strikeforce





Play



Nick Diaz | Career Highlights 2021 (HD) Will we see a return to the octagon for the original 'BMF', Nick Diaz? Thanks for watching. If you did enjoy please like and subscribe. It would be much appreciated. MUSIC: *Carvings- 'Until It's Done' *Of Men and Wolves- 'I'm not Crying' *Coma Svensson- 'Love is Blind' 2021-06-21T05:31:50Z

Díaz, quien fue el actual campeón de peso welter de Strikeforce antes de volver a firmar con UFC en 2011, tiene un récord profesional de 26-9 con dos partidos sin competencia. Su récord incluye 13 victorias por KO / TKO y ocho por sumisión.

No ha probado la victoria como luchador de MMA desde que derrotó al ex campeón de peso welter y peso ligero de UFC BJ Penn por decisión unánime en UFC 137 en octubre de 2011. La racha de victorias de Díaz se extendió a 11, preparándose para tres grandes peleas antes de dirigirse a su pausa. .

Antes de su pelea con Penn, Díaz era una de las caras más importantes de la ahora desaparecida promoción de Strikeforce. Hizo su debut en la promoción en abril de 2009 con una racha de tres victorias consecutivas cuando derrotó a Frank Shamrock por nocaut técnico en el segundo asalto. Después de someter a Scott Smith más tarde ese año, Díaz se encontró luchando por la correa inaugural de Strikeforce 170 libras contra Marius Zaromskis. Derrotó al lituano por nocaut técnico en el primer asalto.

Después de esa pelea, Díaz luchó por DREAM una vez, golpeando a Hayato Sakurai con un brazo antes de regresar a Strikeforce para defender su campeonato. Díaz defendió tres veces su cinturón de las 170 libras, lo que culminó con una de las guerras de una ronda más entretenidas de todos los tiempos.

En su primera defensa, Díaz derrotó a KJ Noons por decisión unánime en octubre de 2010 antes de someter al popular brasileño conocido como “Cyborg”, Evangelista Santos, asegurándose su correa por segunda vez.

Para proteger su cinturón por tercera vez, Díaz participó en lo que muchos consideran una de las peleas más salvajes de la historia, luchando contra Paul Daley en abril de 2011. La pelea duró menos de un asalto pero presentó a ambos peleadores balanceándose y tambaleándose entre sí varias veces. antes de que Díaz apartara al británico tres segundos antes de que sonara la campana.

Revive la pelea icónica a continuación:





Play



Nick Diaz vs Paul Daley Full Fight UFC MMA © 2021 California state property. All rights reserved. 2021-02-26T04:57:29Z

La racha de 11 victorias consecutivas de Díaz fue interrumpida por Carlos Condit a través de una controvertida decisión por el cinturón interino de peso welter de UFC

La batalla de Díaz con “Semtex” Daley fue su última pelea en Strikeforce, firmando con UFC y peleando con BJ Penn más tarde en 2011.

Con su racha de 11 victorias consecutivas, Díaz compitió por el cinturón interino de peso welter contra Carlos Condit en febrero de 2012 en UFC 143. La pelea se disputó casi en su totalidad de pie en lo que terminó siendo una partida de ajedrez poco emocionante.

Mientras los dos peleadores estaban parados en el medio del octágono y el locutor Bruce Buffer leyó las tarjetas de puntuación de los jueces, Díaz, junto con muchos fanáticos, estaban convencidos de que había hecho lo suficiente para tener el oro de UFC envuelto alrededor de su cintura.

Sin embargo, eso no sucedió, ya que Condit se determinó como vencedor por decisión unánime (48–47, 49–46, 49–46), una decisión que los fanáticos de Díaz disputan hasta el día de hoy.

Díaz luchó contra 2 MMA GOATs: Georges St-Pierre y Anderson Silva

Debido a cómo fue la pelea de Condit y la ambigüedad detrás de la puntuación, las acciones de Díaz no cayeron mucho después de la derrota. Para su próxima pelea, recibió una oportunidad por el título contra Georges St-Pierre, quien acababa de unificar el cinturón de peso welter contra Condit.

Díaz y “GSP” se encontraron en medio del octágono en UFC 158 en marzo de 2013 y aunque Díaz tuvo algunos momentos, St-Pierre obtuvo una victoria convincente, barriendo las tarjetas de puntuación de los jueces 50-45 en todos los ámbitos.

Casi dos años después, Díaz peleó en lo que fue su última pelea de MMA hasta este punto, enfrentándose al ex campeón de peso mediano de UFC Anderson Silva en UFC 183 en enero de 2015. La pelea de 185 libras fue extraña, por decir lo menos, con muy poco acción y burlas poco ortodoxas, incluido Díaz acostado en el medio del octágono durante la primera ronda.

El concurso se dictaminó originalmente como una decisión unánime para “La Araña”, sin embargo, después de que ambos peleadores fallaron en las pruebas de drogas, Silva por potenciadores de rendimiento y Díaz por marihuana, la pelea se convirtió en un no concurso.

Díaz fue golpeado originalmente con una suspensión de cinco años, sin embargo, se redujo a 18 meses y el peleador apeló la decisión. También tuvo que pagar una multa de 100.000 dólares. Curiosamente, aunque Díaz logró reducir su sanción y la multa, han pasado más de cinco años desde la sentencia y todavía no ha peleado.

Pero todo eso cambiará el 25 de septiembre, cuando Díaz regrese, planeando construir sobre su legado del Salón de la Fama.

Esta es la versión original de Heavy.com

