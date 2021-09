Nick Diaz regresa a UFC para una revancha con Robbie Lawler

El ex campeón de peso welter de Strikeforce Nick Diaz regresa al octágono después de pasar más de cinco años fuera de la competencia de MMA. Y con una victoria en UFC 266, dos superpeleas específicas se convertirán en una posibilidad mucho mayor para el luchador de Stockton, California.

Díaz está programado para pelear contra el ex campeón de peso welter de UFC Robbie Lawler en un combate destacado de cinco asaltos en la cartelera principal de PPV.

UFC 266 se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas.



La contienda es la segunda pelea de cinco asaltos sin título ni evento principal. El primero contó con el hermano menor de Nick, Nate, quien peleó cinco rondas en UFC 263 contra Leon Edwards en junio de 2021.

La pelea de Lawler marca el primer combate de Díaz desde su pelea de peso mediano con el ex rey de las 185 libras de UFC Anderson Silva en enero de 2015 en UFC 183. “Despiadado” contra Díaz se disputará en las 170 libras.

Este choque es una revancha de una pelea que tuvo lugar hace más de 17 años en UFC 47 en abril de 2004, mucho antes de que Díaz y Lawler se convirtieran en campeones de Strikeforce y UFC, respectivamente. Díaz ganó su primer encuentro por KO en el segundo asalto.

Díaz necesita una victoria para conseguir peleas aún más grandes, posiblemente contra Jorge Masvidal & amp; Conor McGregor

Aunque Díaz no ha peleado desde 2015, ha pasado casi una década desde que obtuvo una victoria en MMA. Su última victoria fue por decisión unánime cuando superó al ex campeón de dos divisiones de UFC BJ Penn en 2011 en UFC 137.

Cuando la puerta del octágono se bloquee el 25 de septiembre, es crucial que Díaz derrote al ex campeón de las 170 libras de UFC si quiere ganar más relevancia en la división de peso welter. Y además de eso, necesita una victoria para potencialmente asegurar una superpelea con dos grandes nombres de MMA, Jorge Masvidal y Conor McGregor.

Díaz tiene una historia con “Gamebred” y “Notorious”, ya que ambos han derrotado a su hermano menor Nate. Y también han mostrado interés en enfrentarse a Nick.

Masvidal vs. Díaz podría suceder por el título de ‘BMF’

En noviembre de 2019, Masvidal ganó el cinturón de “Baddest Motherf *****” cuando derrotó a Nate en UFC 244. Fue un evento PPV muy esperado, que tuvo lugar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Después de que Gamebred derrotara al hermano menor de Nick por un paro médico, la superestrella mundial Dwayne “The Rock” Johnson envolvió el título de “BMF” alrededor de la cintura de Masvidal.

Gamebred ha peleado dos veces desde entonces, pero su cinturón de BMF no ha estado en juego.

Masvidal ha sufrido dos derrotas consecutivas desde UFC 244, sin poder capturar el oro de 170 libras en ambas ocasiones. Perdió ante el campeón Kamaru Usman en UFC 251 en julio de 2020 por decisión unánime. Se le concedió otra oportunidad en “La pesadilla nigeriana”, pero fue noqueado en la segunda ronda de su pelea de abril de 2021 durante UFC 261.

Masvidal ha declarado en varias ocasiones que espera regresar al octágono ya sea diciembre de 2021 o enero de 2022. Y probablemente verá UFC 266 para ver cómo se desempeña Nick.

En una entrevista con ESPN a principios de este mes, se le preguntó a Masvidal sobre un posible concurso con el ex campeón de Strikeforce que regresaba. Gamebred afirmó su entusiasmo por pelear contra Díaz si “luce bien” contra Lawler, diciendo que sería una “pelea clásica”.

“Si Nick se ve bien y hace su trabajo, ¿por qué no Nick y yo?” Dijo Masvidal. “Me encantaría pelear con Nick. Es una pelea clásica. Es una pelea que siempre quise hacer desde que estaba en Strikeforce con 155 [libras] y él pesaba 170. Yo estaba como, ‘Hombre, ese es un tipo con el que me gustaría pelear’. Nada personal, solo por su estilo. La forma en que lo deja todo por ahí. Si tengo una pelea con Nick, será una bendición”.

Al final Díaz, tiene discrepó con Masvidal en el pasado, descontento con Gamebred diciendo que estaba planeando “bautizar” a su hermano menor en UFC 244. Eso, junto con Masvidal levantando su mano sobre Nate, crea una historia emocionante para la pelea.

No se ha hablado mucho de UFC o Masvidal sobre poner en juego el título de BMF, pero una pelea de gran éxito entre dos de las estrellas más grandes del deporte parece una buena razón para desempolvarlo.

McGregor y Díaz es una historia de gran éxito podría ser una combinación de estilos convincente

Hace un año, BT Sport compartió una foto en Twitter de Nick y Nate Diaz, días después de que Ariel Helwani informara que Nick estaba planeando su regreso al octágono para 2021. McGregor comentó sobre la foto, tuiteando: “Alinéelos”.

Line them up — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 8, 2020

Desde ese tweet, Notorious ha peleado dos veces dentro del ring, perdiendo en ambas ocasiones ante Dustin Poirier en peso ligero. En enero de 2021 en UFC 257, McGregor terminó por nocaut técnico en la segunda ronda y durante UFC 264 en julio de 2021, Notorious se rompió la pierna durante el cuadro inicial de su pelea de trilogía, perdiendo por detención del médico.

El irlandés se encuentra actualmente rehabilitando su lesión en la pierna, lo que probablemente lo dejará fuera de acción hasta al menos finales de la primavera o el verano del próximo año. Pero Notorious ha dejado en claro que una vez que vuelva a estar en forma, volverá a competir.

Y una batalla emocionante podría presentar al hermano mayor de uno de sus mayores rivales.

McGregor peleó contra Nate Diaz dos veces en 2016, perdiendo la primera pelea por sumisión en el segundo asalto en UFC 196 y ganando la segunda por decisión mayoritaria en UFC 202. Las bromas entre los dos estuvieron siempre presentes durante el período previo a ambas peleas, y ha continuado a lo largo de los años desde entonces.

Aunque Nick Díaz no ha sido tirado a la basura hablando con mucha frecuencia, participó en la infame batalla de botellas de agua de la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC 202, en la que McGregor y los hermanos Díaz se arrojaron botellas de agua.

McGregor versus Nick ofrecería una historia emocionante. ¿Puede Nick vengar la derrota de su hermano menor ante McGregor o Notorious una vez más será mejor que Díaz?

El enfrentamiento de estilo también es intrigante, siempre y cuando Nick se presente en forma clásica contra Lawler en UFC 266. Díaz es conocido por su boxeo de alto volumen y jiu-jitsu de alto nivel, mientras que McGregor es un técnico de golpes multifacético, con una mano izquierda poderosa.

Pero es necesario que sucedan dos cosas antes de que esta conversación pueda llegar a buen término: Notorious debe recuperarse y Díaz debe derrocar a Lawler el 25 de septiembre.

