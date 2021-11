La NFL finalmente decidió cómo lidiar con la situación de Aaron Rodgers: ¿Qué ocurrió?

La NFL decidió multar al estelar mariscal de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers y al receptor Allen Lazard tras su investigación y vio que el equipo y los dos jugadores no siguieron los protocolos de Covid-19 establecidos pode la liga, esto según el portavoz de la NFL Brian McCarthy el martes.

Los Packers recibieron una multa de $300,000, mientras que Rodgers y Lazard fueron multados $14,650, esto según la negociación que hizo la NFl con el sindicato de jugadores.

La NFL determinó que Rodgers y Lazard fueron a una fiesta de Halloween aún sin estar vacunado, una violación de protocolos que prohiben a jugadores vacunados de congregarse fuera de las instalaciones del equipo en el que no se pueden estar más de tres jugadores players.

También se determinó que mientras el equipo no aprobó la fiesta, sabían sobre ella después de que se hizo y fue sancionado por no reportar estas violaciones a la NFL además de no disciplinar a Rodgers y Lazard.

Según una entrevista que el presidente de los Packers Mark Murphy le otorgó a CNN él dijo confirmó el castigo otorgado hacia el equipo. “Respetamos lo que pudo averiguar la liga y reconocemos la importancia de cumplir con los protocolos de COVID para mantener a nuestra organización segura y saludable. Continuaremos educando al equipo sobre la importancia de los protocolos y mantenernos comprometidos en poder operar dentro los protocolos.”

La liga notó que los Packers cooperaron plenamente con la investigación de la NFL que reveló otras ocasiones en las que los Packers no cumplieron con los protocolos de COVID de la NFL y el sindicato de jugadores.

Tras repasar un video dentro de las instalaciones de los Packers mostraron instancias en las que Rodgers y Allen Lazard no estaban usando una máscara, per también determinó que hubo una violación sistémica de uso de máscaras.

La NFL también mencionó que el no vacunado Rodgers debió estar usando una máscara durante las conferencias de prensa.

Los Packers fueron informados por parte de la liga de violaciones que se repitan serán susceptible a otros tipos de castigos como posible pérdida de posición en el draft o la pérdida de selecciones. Los jugadores también fueron advertidos que violaciones en el futuro serían causa de posibles sanciones más severas.

Las multas vienen justo cuando Rodgers ha tenido que enfrentar severas críticas después de los comentarios que dio en una entrevista en “The Pat McAfee Show” sobre su estado de vacunación y estar en la “en crucijada del movimiento woke mob ahora mismo” sobre ese mismo tema. Él dijo que tomó “completa responsabilidad” por los comentarios hechos el martes.

